MBANK признан лучшим мобильным банком СНГ по версии "PLUS Award"

На ПЛАС-Форуме, собравшем ключевых представителей ведущих игроков финансового сектора Содружества Независимых Государств в городе Алматы, MBANK был объявлен абсолютным лидером среди мобильных банков региона. Это звание было присуждено в рамках престижной премии "PLUS Award", отмечающей выдающиеся достижения в области финтеха.

Такое высокое признание подчёркивает не только технологическое превосходство MBANK, но и его стремление предоставлять клиентам лучший сервис, сочетая инновации с надёжностью.

"Мы приятно удивлены достижениями кыргызстанского финансового сектора в лице MBANK и теми инновациями в технологическом плане, которые были реализованы в столь консервативном финансовом секторе. Желаем успехов и поздравляем с заслуженной наградой", – заявил Комитет "PLUS Award", в который вошли представители из ИТ, банковской сферы и электронной коммерции СНГ.

Премия "PLUS Award" давно стала барометром успеха в мире финансовых технологий, выявляя лучшие из лучших. Получив этот приз, MBANK подтвердил свой статус передовика в мире мобильных банковских решений.

"Это признание заслуг всей нашей команды и высокая оценка профессионализма и достигнутых результатов. И, безусловно, стимул для дальнейшего развития. Выражаем благодарность сотрудникам, клиентам и партнёрам, которые проходят с нами этот интересный и трансформационный период", – сказал директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев.

С 5,5 миллионами скачиваний, MBANK продолжает устанавливать новые стандарты в области мобильного банкинга, предоставляя пользовательский опыт, который превосходит ожидания. Приложение MBANK является №1 по скачиваниям на платформах Android и IOS в Кыргызстане.