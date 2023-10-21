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В Бишкеке оштрафовали родителей несовершеннолетних

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В Бишкеке оштрафовали родителей несовершеннолетних . Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, цель данного профилактического мероприятия предупреждение и пресечения вреда физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

За время проведения мероприятия сотрудниками милиции были доставлены 33 детей, которые находились в ночное время суток без сопровождения взрослых (лиц их заменяющих) из них 10 оформлены в ЦППН МВД Кыргызской Республики, 23 детей переданы родителям. Также в отношении родителей были составлены 7 протоколы на основании статьи 74 (Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию), 12 на основании статьи 102 (Уклонение от родительских обязанностей) и 2 на основании статьи 83 ( Курение табачных изделий в неустановленных местах) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Тем самым были наложены штрафы на общую сумму 21 тысяча сом.

Милиция напоминает, что ночным временем является - промежуток времени в летний период (с 1 июня по 31 августа) с 23.00 часов до 06.00 часов, в остальное время года - с 22.00 часов до 06.00 часов.

Также законодательством предусмотрено список мест в которых нахождение детей запрещается или ограничивается.


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URL: https://www.vb.kg/433000
Теги:
несовершеннолетние, рейд, Бишкек
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