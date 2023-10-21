Акылбек Жапаров принял представителей китайской компании "Norinco"

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял представителей китайской компании "China North Industries Group Corporation Limited" (Norinco), сообщили в пресс-службе кабмина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества в различных сферах деятельности, включая вопросы наращивания промышленного производства, геологии и геологоразведки.

Глава кабмина выразил готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества по широкому спектру направлений, которые будут способствовать активному усилению двусторонних отношений.

В свою очередь представители Norinco рассказали Акылбеку Жапарову о географии предоставляемых компанией услуг, отметив в том числе сферы, наиболее выгодные для предполагаемого сотрудничества.

В завершении стороны договорились приложить максимум усилий для реализации совместных проектов".