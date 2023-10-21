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Акылбек Жапаров принял представителей китайской компании "Norinco"

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял представителей китайской компании "China North Industries Group Corporation Limited" (Norinco), сообщили в пресс-службе кабмина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества в различных сферах деятельности, включая вопросы наращивания промышленного производства, геологии и геологоразведки.

Глава кабмина выразил готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества по широкому спектру направлений, которые будут способствовать активному усилению двусторонних отношений.

В свою очередь представители Norinco рассказали Акылбеку Жапарову о географии предоставляемых компанией услуг, отметив в том числе сферы, наиболее выгодные для предполагаемого сотрудничества.

В завершении стороны договорились приложить максимум усилий для реализации совместных проектов".


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URL: https://www.vb.kg/433010
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, Кыргызстан
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