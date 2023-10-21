"Зулушева втягивают в интригу, чтобы вбить клин между Жапаровым и Ташиевым"

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию по поводу генпрокурора и 1200000 долларов.

"В соцсетях и особенно в телеграмм-каналах активно распространяется информация, что якобы "сын и младший брат генпрокурора Курманкула Зулушева взяли взятку в размере 1200000 долларов" и, что "глава государства якобы пытается примирить Ташиева и Зулушева, но безуспешно".

Люди, распространяющие эту информацию, преследуют только одну цель – сломить солидарность Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые начали решительную борьбу с преступностью и коррупцией. Очень влиятельные люди, связанные с вором в законе и ставшие миллиардерами благодаря теневым схемам, были вынуждены бежать из страны. Теперь вот они любым способом пытаются скомпрометировать власть.

По этой причине Курманкула Зулушева пытаются втянуть в интригу. Доказательством тому служит информация, которая со вчерашнего дня распространяется про его сына и младшего брата. При этом ничего компрометирующего на фото и видео вы не увидите. Знающие Зулушева люди подтвердят, что он никогда не подпускается к государственным делам своих родственников.

Точно также является вымыслом информация о том, что якобы президент вызвал для примирения Ташиева и Зулушева, но последние не смогли договориться. Такой встречи не было и быть не могло. Хватит обращать внимание на слухи и домыслы, которые отнимают наше с вами время", - написал Анаркулов.