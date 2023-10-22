Книга российского писателя "Кутан Торгоев" переведена на кыргызский язык

В Бишкеке увидела свет книга российского писателя и художника Льва Канторовича "Кутан Торгоев" на кыргызском языке. В одноимённой документальной повести описываются битвы пограничников в тридцатых годах минувшего столетия с контрабандистами в горах Прииссыккулья. А главным персонажем произведения является легендарный кыргызский пограничник Кутан Торгоев. Об этом сообщил один из авторов перевода Абибилла Пазылов.

Настоящая повесть впервые была напечатана в 1937 году в издательстве "Советский писатель", затем вошла в сборник автора под названием "Полковник Коршунов", изданном Киргосиздатом в 1965 году.

Теперь её можно прочитать и на кыргызском языке. Перевод с русского осуществили Изиля Рахимова и Абибилла Пазылов. Фото и документы об авторе и герое произведения, опубликованные в конце книги подготовил Исакбек Торгоев, сын пограничника, известный учёный Кыргызстана. Издание оформлено рисунками-гравюрами ныне покойного Льва Владимировича, сделанные в те ещё годы по свежим следам событий.