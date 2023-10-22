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Кыргызстан и Корея укрепляют сотрудничество в области энергетики

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20 октября 2023 года подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством окружающей среды Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Меморандум нацелен на укрепление взаимопонимания и совместное развитие возобновляемой энергии для противодействия вызовам изменения климата.

Меморандум подписали Министр энергетики Кыргызской Республики господин Ибраев Таалайбек Омукеевич и Министр окружающей среды Республики Корея госпожа Хан Хва Чжин.

Перед церемонией подписания стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в энергетической сфере.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев предоставил информацию об энергетическом потенциале Кыргызстана, строящихся крупных и малых гидроэлектростанциях, проектах, реформах, законах и проблеме смога в городе. Он также подчеркнул необходимость обмена опытом между двумя странами для решения некоторых проблем в сфере энергетики.

Министр охраны окружающей среды Республики Корея Хан Хва Джин подчеркнула большой опыт корейского народа в области развития зеленой энергетики и устранения городского смога, и заявила, что они готовы к сотрудничеству и обмену опытом в этой сфере. Она также подчеркнула, что надеется, что сотрудничество по реализации проектов по возобновляемым источникам энергии даст хорошие результаты.

Министерство окружающей среды Кореи наделена большими полномочиями и финансовыми ресурсами в международной арене от имени Президента страны в области развития возобновляемых источников энергии, в борьбе против загрязнения окружающей среды и изменения климата.

От корейской стороны в церемонии подписания участвовали Министр окружающей среды Республики Корея госпожа Хан Хва Чжин.

Консул Посольства Республики Корея в Кыргызской Республике Тэ Кён Гон, заместитель директора Министерства государственного управления и внутренних дел Сок Чжухи, заместитель генерального директора бюро международного сотрудничества Министерства окружающей среды Ли Хёнгсоп, Вице-президент и генеральный директор по глобальному развитию корпорации "K-Water" Хан Сонгёнг, и др.

От кыргызской стороны участвовали министр энергетики Т.Ибраев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Исмаилова Аида Жекшенбаевна и руководящие сотрудники Министерства энергетики Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/433014
Теги:
Южная Корея, энергетика, Кыргызстан
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