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В Казахстане отменят налог на туристов

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Туристский взнос, или bed tax, отменят для иностранных туристов в Казахстане, так как он приносит неудобства и гостям, и бизнесу. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев.

"Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. Сейчас в очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен", - заявил Еркинбаев.

"Если бы был центральный фонд, куда бы поступали деньги, тогда можно было бы потратить их на рекламу туристического потенциала страны. Тогда представители бизнеса выразили мысль о том, как акиматы будут тратить деньги, направят ли на сферу туризма или же на другие потребности. Была такая ситуация у нас, спорили. Нацпалата "Атамекен" тоже выражала мнение о прекращении действия Bed tax. Поэтому сейчас в очень срочном порядке мы внесем изменения в приказ, и Bed tax будет приостановлен. И я не уверен, что в будущем мы к нему вернемся", - подчеркнул чиновник

Обязательный туристский взнос с иностранцев ввели с 1 января 2023 года. Власти на местах были вправе устанавливать ставку bed tax в размере до 5% от стоимости проживания. Взимать его должны были операторы в момент регистрации иностранцев в отелях. По правилам, ставка взноса должна была быть плавающей, меняясь в зависимости от величины турпотока и сезона.

Первоначально предполагалось, что доходы от bed tax будут направляться на развитие туристической инфраструктуры и продвижение достопримечательностей. Однако в финальную редакцию постановления правительства это положение не вошло, как и инициатива установить нулевую ставку сбора на 2023 год.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/433016
Теги:
Казахстан, налоги, туризм
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