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Бывший сват Назарбаева передал государству все свои активы

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Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил наказание осужденному бизнесмену Кайрату Боранбаеву на ограничение свободы, он выходит на свободу. Об этом сообщает Vласть.kz со ссылкой на пресс-службу суда./

Суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб, раскаялся, а по месту отбывания наказания его характеризовали положительно, сообщила пресс-служба Акмолинского суда. В его сообщении бизнесмен обозначен как "Б", при этом в пресс-службе Власти подтвердили, что речь идет именно о Боранбаеве.

В соответствии с решением суда бизнесмен будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор ему был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Боранбаев возместил государству установленный следствием ущерб – 14,6 млрд. тенге, суд конфисковал у него денежные средства и помещение на 6,2 млрд. тенге. Он также перечислил 30 млрд. тенге в фонд строительства школ и передал государству активы на 93,4 млрд. тенге.

По данным ИА "Фергана", в собственность государства перешли:

месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге ($74 млн). Это самый дорогой актив;

газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и продажей товарного газа. Ее рыночная стоимость составляет порядка 14 млрд тенге ($29 млн);

завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге ($18,8 млн). Штатная численность работников предприятия составляет 740 человек;

гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana (четыре звезды) в центре казахстанской столицы стоимостью свыше 1,4 млрд тенге (около $3 млн);

подземный ТРЦ "Алмалы" на Площади Республики в Алматы;

ТОО "Unity Hall" (занимается арендой и управлением недвижимостью). Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тысяч квадратных метров;

сеть фитнес-клубов Fitnation, чьи объекты находятся в Астане, Алматы и Костанае.

Стоимость последних трех активов составляет 33,75 млрд тенге (около $70 млн).

Еще $66 млн компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Деньги оттуда пойдут на строительство и реконструкцию школ и других учебных заведений, а также на развитие социальной сферы по всей стране.

14,5 млрд тенге ($30,3 млн) бизнесмен возместил в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.


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URL: https://www.vb.kg/433017
Теги:
Нурсултан Назарбаев
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