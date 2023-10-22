Бывший сват Назарбаева передал государству все свои активы

Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил наказание осужденному бизнесмену Кайрату Боранбаеву на ограничение свободы, он выходит на свободу. Об этом сообщает Vласть.kz со ссылкой на пресс-службу суда./

Суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб, раскаялся, а по месту отбывания наказания его характеризовали положительно, сообщила пресс-служба Акмолинского суда. В его сообщении бизнесмен обозначен как "Б", при этом в пресс-службе Власти подтвердили, что речь идет именно о Боранбаеве.

В соответствии с решением суда бизнесмен будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор ему был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Боранбаев возместил государству установленный следствием ущерб – 14,6 млрд. тенге, суд конфисковал у него денежные средства и помещение на 6,2 млрд. тенге. Он также перечислил 30 млрд. тенге в фонд строительства школ и передал государству активы на 93,4 млрд. тенге.

По данным ИА "Фергана", в собственность государства перешли:

месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге ($74 млн). Это самый дорогой актив;

газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и продажей товарного газа. Ее рыночная стоимость составляет порядка 14 млрд тенге ($29 млн);

завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге ($18,8 млн). Штатная численность работников предприятия составляет 740 человек;

гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana (четыре звезды) в центре казахстанской столицы стоимостью свыше 1,4 млрд тенге (около $3 млн);

подземный ТРЦ "Алмалы" на Площади Республики в Алматы;

ТОО "Unity Hall" (занимается арендой и управлением недвижимостью). Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тысяч квадратных метров;

сеть фитнес-клубов Fitnation, чьи объекты находятся в Астане, Алматы и Костанае.

Стоимость последних трех активов составляет 33,75 млрд тенге (около $70 млн).

Еще $66 млн компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Деньги оттуда пойдут на строительство и реконструкцию школ и других учебных заведений, а также на развитие социальной сферы по всей стране.

14,5 млрд тенге ($30,3 млн) бизнесмен возместил в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.