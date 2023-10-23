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Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

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Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

Во время празднования 20-летней годовщины выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые летчики попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

Курьера решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам. Те нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Никто из 77 гостей праздника не успел употребить отраву. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/433029
Теги:
Россия, Украина
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