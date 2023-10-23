На Пара Азиатских Играх участвуют 27 спортсменов из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, 22 октября, в Ханчжоу Китайской Народной Республики состоялась торжественная церемония открытия Пара Азиатских Игр.

На открытии флаг Кыргызстана несли спортсмен по пауэрлифтингу Адилет Камчыбеков и его дочь Адина Самыйбек.

Напомним, Пара Азиатских Играх принимают участие 3026 спортсменов из 45 стран. Они соревнуются в 22 видах спорта. Всего от Кыргызстана участвуют 27 спортсменов по 7 видам спорта.

Спортивные соревнования стартовали 20 октября. Они завершатся 30 октября.