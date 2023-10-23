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Экоактивисты попросили президента дать барсу статус национального животного

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- Назгуль Абдыразакова
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В честь Международного дня снежного барса (23 октября), ряд организаций, занимающихся защитой окружающей среды, обратился к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, с просьбой присвоить снежному барсу статус национального животного. Об этом сообщает

Глобальная программа по сохранению снежного барса и экосистем.

По ее данным, обращение поддержали - Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем, Общественный фонд "Сноу Леопард Фаундэйшн" в Кыргызстане, Общественный фонд "Илбирс", филиал союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане.

В обращении подчеркивается важность охраны снежного барса и его среды обитания и выражается совместная готовность сотрудничать в этом вопросе. Основываясь на успешных примерах других стран, включая Индию, США и Китай, где национальные животные стали символами культуры и природы, источниками гордости и международного признания, данная инициатива становится все более актуальной.

Признание снежного барса как национального животного страны способствует укреплению мер по сохранению биоразнообразия высокогорной экосистемы, развитию экологического туризма, и укреплению имиджа Кыргызстана как страны, преданной охране окружающей среды и биологического разнообразия.

Эта инициатива также выделяет важность снежного барса для экосистем Кыргызстана, подчеркивая его ключевую роль в поддержании равновесия и выживания других видов.

Представители охраны природы надеются, что глава государства рассмотрит указанное обращение и примет решение в пользу снежного барса.

Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Мы, представители Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), Общественного фонда "Сноу Леопард Фаундэйшн" в Кыргызстане, Общественного фонда "Фонд Илбирс", филиал ОО "Союз охраны природы Германии (NABU)" в Кыргызской Республике разделяем общую цель охраны снежного барса и его хрупкой среды обитания, а также:

Сознавая, что снежный барс является незаменимым символом природного и культурного достояния Кыргызстана, индикатором здоровья и устойчивого развития горных экосистем.

Признавая, что высокогорные экосистемы, являющиеся местами обитания снежных барсов, представляют собой важнейшие природные ресурсы, обеспечивая накопление и отпуск воды у истоков речных систем, потребляемой одной третью населения Земли, поддерживая пастбищные и сельскохозяйственные нужды местного населения, чьё благосостояние зависит от сохранения биологического разнообразия и ведения экономической деятельности.

Подтверждая необходимость срочных коллективных действий, направленных на сохранение снежных барсов и их хрупкой среды обитания обращаемся к Вам с публичным призывом придать снежному барсу в Кыргызской Республике официальный статус национального животного.

Осознавая исключительную значимость сохранения снежного барса и его экосистем, Кыргызстан созвал межправительственый альянс высокого уровня из всех двенадцати стран обитания этого животного в формате Глобальной программы сохранения снежного барса и его экосистем (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program/ программа GSLEP). Эта программа служит площадкой для обмена передовыми методами охраны природы, межнационального сотрудничества и тесной кооперации между лидерами, учеными, экологами, представителями бизнеса и промышленности. Такие действия принесли Кыргызстану признание на международном уровне в области сохранения биологического разнообразия, а также сплотили нас в единую коалицию.

Мы приветствуем ваш указ "Об объявлении периода 2023-2027 годов Пятилетием действий по развитию горных регионов", который, среди прочего, направлен на обеспечение экологической безопасности и повышение климатической стабильности, а также на сохранение природного наследия.

Вместе с тем, с большим беспокойством отмечаем, что у нас в стране до сих пор не определено официальное национальное животное, которым множество стран наделяют существ, обладающих огромной культурной, экологической и символической значимостью. Такие страны как Индия (с бенгальским тигром), США (с белоголовым орлом) и Китай (с пандой) давно осознали значение национального животного для укрепления чувства гордости, развития экологического сознания и получения международного признания. Такой статус позволяет укрепить меры по защите этих животных и сохранению их среды обитания, а также по распространению их уникальной идентичности.

Мы считаем, что пришло время и для Кыргызстана присоединиться к числу таких стран и официально объявить снежного барса своим национальным животным. Есть несколько веских причин, почему этот шаг так необходим:

Культурное значение: снежный барс имеет большое культурно-историческое значение для Кыргызстана. Это неотъемлемая часть нашего фольклора и традиции, символ силы и таинственности наших гор. Объявив его национальным животным, мы почитаем наше наследие и объединим нацию вокруг его защиты.

Экологическое управление: снежный барс, будучи ключевым видом, выполняет важнейшую функцию в поддержании равновесия наших хрупких горных экосистем. Защита этого хищника гарантирует выживание многих других видов и стабильность наших ландшафтов.

Туризм и международное признание: присвоение Кыргызстану статуса страны с национальным животным может стать сильным маркетинговым инструментом для привлечения любителей дикой природы и охраны природы со всего земного шара. Это поможет развивать экологический туризм, усилить экономику страны и укрепить её имидж как государства, заинтересованного в охране окружающей среды.

Охрана природы: статус национального животного будет подчеркивать значимость снежного барса для Кыргызстана и побуждать людей к его защите. Это также поможет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме сохранения снежного барса, что может способствовать привлечению дополнительных ресурсов для его охраны

Образование и воспитание: присвоение статуса национального животного поможет в реализации образовательных программ, повысит осведомленность и понимание значимости уникального биологического разнообразия нашей страны. Это даст возможность будущим поколениям активно участвовать в деле охраны природы.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы считаем, что придание снежному барсу официального статуса национального животного Кыргызстана стало бы логичным и значимым продолжением наших общих усилий. Такое решение станет свидетельством Вашей приверженности сохранению природного наследия и укреплению авторитета нашей страны в мире. Это вызовет у наших людей чувство гордости и ответственности за мирное сосуществование с этим великолепным животным и защиту его среды обитания. Это также послужит убедительным сигналом для всего мира, что Кыргызстан является лидером в области сохранения дикой природы и устойчивого развития.

Мы надеемся, что Вы рассмотрите наше обращение и окажете снежному барсу заслуженную честь и признание в качестве национального животного Кыргызстана. Мы уверены, что это решение принесет пользу не только снежному барсу, но и нашей стране и нашему народу.


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URL: https://www.vb.kg/433038
Теги:
президент, снежный барс, экология, Кыргызстан, животные, Садыр Жапаров
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