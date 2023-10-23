Мировой фокус внимания – на туризм в Центральной Азии

25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской организации (ЮНВТО) проходит в эти дни в Узбекистане, в городе Самарканд. На ней присутствуют делегаты 133 стран. Кыргызскую Республику представляли Департамент туризма при МЭК, Фонд поддержки развития туризма, Национальное агентство по инвестициям и Торгово-промышленная палата. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствовал кыргызскую делегацию лично - на национальном стенде нашей страны. Говорили о развитии туризма, о продвижении Великого Шелкового пути, о новом большом туристическом центре Самарканд-сити, который принял участников сессии. Шавкат Мирзиеев рассказал, что Самарканд-сити построили на болотах за два года, никто не верил, что такое возможно, но он очень болел за этот проект и даже лично рисовал для него эскизы. Главный специалист отдела маркетинга и международного сотрудничества Фонда Айжан Амангельдиева преподнесла президенту подарок – шарф ручной работы с экопринтом от знаменитого кыргызстанского дизайнера Асель Абдыкадыровой.

Выступая на открытии сессии, Шавкат Мирзиеев сделал акцент на развитие устойчивого туризма и озвучил несколько инициатив, направленных на углубление сотрудничества между разными странами в сфере туризма.

"Самой актуальной проблемой глобального туризма является обеспечение гарантированной системы безопасности туристов. Следует отметить, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают еще более негативное влияние на развитие сферы, чем пандемия", - сказал президент Узбекистана.

Он также отметил необходимость продвигать туризм не только в Узбекистане, но во всем регионе Центральной Азии. В частности, популяризовать уже пользующиеся большим спросом туры по Великому Шелковому пути. И даже предложил учредить специальную международную премию ЮНВТО за вклад в продвижение бренда "Шелковый путь".

В рамках 25-ой сессии Генассамблеи ЮНВТО прошел Глобальный инвестиционный форум. На нем были презентованы проекты фонда -круглогодичный горный курорт "Baytik Mountain Resort", международный спортивный центр "Issyk-Kul Tosor" и туристический кластер Баткенской области "Batken Resort", все они вызвали большой интерес собравшихся.

Также Фонд поддержки развития туризма подписал несколько Меморандумов о сотрудничестве с туристическими дестинациями Узбекистана".