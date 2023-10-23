Садыр Жапаров вручил дочери Исхака Раззакова кыргызстанский паспорт

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, встретился с дочерью государственного и политического деятеля Исхака Раззакова – Элмирой Раззаковой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В теплой беседе Глава государства c удовлетворением отметил, что рад лично встретиться и познакомиться с дочерью великого человека, внесшего большой вклад в развитие Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что такая личность как Исхак Раззаков известна каждому кыргызстанцу и наш народ знает какую огромную роль он сыграл в укреплении кыргызской государственности.

Садыр Жапаров акцентировал, что слова выдающегося деятеля "если ты будешь чист, я буду чист, то и общество будет чистым!", высеченные как на камне, они хорошо хранятся в памяти народа и по сей день не утратили свою важность. Эти слова не просто произносятся, но и откликаются в сердце каждого жителя страны, особенно ее руководителей. Эти слова как ключевое понятие к честному труду и направление в светлое будущее страны. Это доказательство того, что путь и деятельность Исхака Раззакова, оставив немеркнущий след, золотыми буквами вписаны в историю Кыргызстана.

Зная, что Элмира Раззакова в настоящее время проживает в Москве и в следующем году ей исполняется 80 лет, Глава государства подчеркнул, что не мог без внимания оставить ее просьбу о выдаче гражданства Кыргызской Республики.

В этой связи в ходе встречи Президент Садыр Жапаров вручил ей паспорт гражданина Кыргызстана и общегражданский паспорт гражданина страны, а также сообщил, что в качестве подарка Эльмире Раззаковой в центре Бишкека приобретена квартира со всеми удобствами для проживания.

Глава государства особо подчеркнул, что кыргызский народ никогда не забудет великого человека, внесшего большой вклад в развитие Кыргызстана, а дочь выдающегося кыргызского сына, государство всегда готово всячески поддерживать.

В свою очередь, Элмира Раззакова выразила искренние слова благодарности Садыру Жапарову за оказанное ей внимание, положительное решение ее просьбы, и неожиданный подарок, как жилье, отметив, что Бишкек – это ее родной город, в который она счастлива вернуться, спустя много лет.