Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Три незабываемых дня в Шымкенте (фоторепортаж)

468  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстанский туристический информационный центр "Visit Shymkent" организовал трехдневный пресс-тур для журналистов и блогеров из Азербайджана, Китая, Кыргызстана и разных городов Казахстана. В солнечном и гостеприимном Шымкенте участники мероприятия воочию смогли лицезреть историю и культуру этого города.

Наш тур начался с уникальной экскурсии на двухэтажном автобусе, который предоставил нам возможность насладиться панорамными видами и ощутить дух городской атмосферы.

Первыми местами в нашем списке стали три паломнических места.

Мавзолей Ибрагим-ата: Это святое место, где воссоздана история и дух древних времен. Это место связано с историей выдающегося религиозного деятеля и ученого Ибрагима-аты. Мавзолей привлекает паломников и верующих со всего региона, а его архитектурная красота и декор создают атмосферу глубокой духовности и времени.

Карашаш ана: Это место олицетворяет богатство и культурное наследие местного населения. "Карашаш ана" переводится как "Мать Караш" и символизирует женскую мудрость и традиции.

Минарет Хызыр Пайгамбара: Минареты всегда были символами веры и архитектурного великолепия. Минарет Хызыр Пайгамбара - важное святое место для местных жителей. Его архитектурный стиль и декор отражают историческое наследие и религиозные корни региона. Посещение этого минарета помогает понять его культурное и религиозное значение.

Далее мы отправились в историко-культурный комплекс "Shym Qala" в Шымкенте. Это место олицетворяет богатство и многообразие культурного наследия этой земли.

Этот комплекс бережно сохраняет и передает историю этого региона, начиная с его первых дней. Он является своего рода хроникой, которая рассказывает о том, как этот город развивался и менялся на протяжении веков.

Парк "20-летия Независимости Казахстана: Этот парк - живой символ современного Казахстана. Он был создан в честь 20-летия независимости страны и олицетворяет её достижения и разнообразие. Здесь вы найдете красивые аллеи, цветочные клумбы и современные скульптуры, которые отражают историю и культуру Казахстана. Парк также служит площадкой для культурных мероприятий и праздников, приглашая жителей и гостей города насладиться атмосферой радости и празднования.

"Золотой мост": Этот величественный мост является одной из главных архитектурных достопримечательностей Шымкента. Он соединяет разные части города и служит символом единства и связи.

Одной из "изюминок" нашего путешествия стала национальная кухня Казахстана, благодаря которой мы погрузились в разнообразие вкусов и истории местных блюд.

Когда ночь окутывает Шымкент, и город преображается, наша прогулка по вечернему местному Арбату просто впечатляет. Этот Арбат - живой источник многих впечатлений, а особенно волнительным становится момент, когда зажигаются огоньки в виде ангелов.

Самая высокая точка города

Мы поднялись на самую высокую точку города Шымкент - монумент Байдибек би. Это место, которое не только предоставляет красивые виды на город, но и расскажет историю великого казахского полководца.

Монумент Байдибек би возвышается над городом и виден издалека. Его стройная фигура стоит на возвышенности и словно охраняет Шымкент. Поднимаясь к этому месту, вы ощущаете, как город раскрывается перед вами.

Монумент посвящен Байдибеку би - выдающемуся полководцу и герою казахского народа. Он играл важную роль в истории Казахстана, защищая свою землю и народ от внешних врагов. Этот монумент - символ героизма, силы и независимости казахского народа.

Семья Бейсбековых: Галерея "Алтын Орда" - это результат многолетнего творчества и страсти семьи Бейсбековых к искусству. Они являются талантливыми художниками и ремесленниками, и каждый из них приносит свою уникальную перспективу в создание произведений искусства. Галерея представляет разнообразие стилей, тем и техник искусства.

Коллекция "Алтын Орда" предлагает посетителям удивительное погружение в мир искусства. Здесь вы найдете картины, скульптуры, графику и ремесла, которые отражают казахскую культуру, природу и традиции. Эта коллекция - это не только собрание работ искусства, но и история Казахстана, рассказанная через художественные средства.

Наша команда посетила Шымкентский пивоваренный завод и узнала о процессе создания пива. Мы начали с экскурсии по заводу, где гид поделился с нами многочисленными деталями процесса варки пива. Мы узнали, как из простых ингредиентов, таких как солод, хмель и вода, рождается неповторимый напиток.

Посещение пивоваренного завода в Шымкенте позволило нам окунуться в мир пивоварения, открыть для себя его искусство и узнать о страсти и преданности мастеров, создающих этот напиток.

Также хотелось бы отметить работу наших гидов Владимира и Гульнары. Именно благодаря им наш тур стал увлекательным путешествием.

Владимир - настоящий эксперт по истории и культуре Шымкента. Его знания о городе и его достопримечательностях глубоки и увлекательны. Он с легкостью переносил нас в прошлое, рассказывая о каждой улице и каждом памятнике, словно открывая страницы исторической книги.

Оба гида не только делали наше путешествие более информативным и увлекательным, но также наполнили его доброжелательностью и радушием. Их профессионализм и страсть к своей работе сделали наше путешествие в Шымкенте незабываемым и прекрасным

В ходе нашего тура мы узнали о системе iJan, которая успешно внедрена в казахстанских аэропортах. iJan предоставляет пассажирам возможность самостоятельно регистрироваться на рейс

Мы покинули Шымкент с небольшой тоской в сердце, но с обещанием себе вернуться, если представится такая возможность. Этот город оставил о себе незабываемые воспоминания, и мы с нетерпением ждем новой встречи с ним.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433067
Теги:
Казахстан, туризм, Кыргызстан, путешествия, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  