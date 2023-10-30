Три незабываемых дня в Шымкенте (фоторепортаж)

Казахстанский туристический информационный центр "Visit Shymkent" организовал трехдневный пресс-тур для журналистов и блогеров из Азербайджана, Китая, Кыргызстана и разных городов Казахстана. В солнечном и гостеприимном Шымкенте участники мероприятия воочию смогли лицезреть историю и культуру этого города.

Наш тур начался с уникальной экскурсии на двухэтажном автобусе, который предоставил нам возможность насладиться панорамными видами и ощутить дух городской атмосферы.

Первыми местами в нашем списке стали три паломнических места.

Мавзолей Ибрагим-ата: Это святое место, где воссоздана история и дух древних времен. Это место связано с историей выдающегося религиозного деятеля и ученого Ибрагима-аты. Мавзолей привлекает паломников и верующих со всего региона, а его архитектурная красота и декор создают атмосферу глубокой духовности и времени.

Карашаш ана: Это место олицетворяет богатство и культурное наследие местного населения. "Карашаш ана" переводится как "Мать Караш" и символизирует женскую мудрость и традиции.

Минарет Хызыр Пайгамбара: Минареты всегда были символами веры и архитектурного великолепия. Минарет Хызыр Пайгамбара - важное святое место для местных жителей. Его архитектурный стиль и декор отражают историческое наследие и религиозные корни региона. Посещение этого минарета помогает понять его культурное и религиозное значение.

Далее мы отправились в историко-культурный комплекс "Shym Qala" в Шымкенте. Это место олицетворяет богатство и многообразие культурного наследия этой земли.

Этот комплекс бережно сохраняет и передает историю этого региона, начиная с его первых дней. Он является своего рода хроникой, которая рассказывает о том, как этот город развивался и менялся на протяжении веков.

Парк "20-летия Независимости Казахстана: Этот парк - живой символ современного Казахстана. Он был создан в честь 20-летия независимости страны и олицетворяет её достижения и разнообразие. Здесь вы найдете красивые аллеи, цветочные клумбы и современные скульптуры, которые отражают историю и культуру Казахстана. Парк также служит площадкой для культурных мероприятий и праздников, приглашая жителей и гостей города насладиться атмосферой радости и празднования.

"Золотой мост": Этот величественный мост является одной из главных архитектурных достопримечательностей Шымкента. Он соединяет разные части города и служит символом единства и связи.

Одной из "изюминок" нашего путешествия стала национальная кухня Казахстана, благодаря которой мы погрузились в разнообразие вкусов и истории местных блюд.

Когда ночь окутывает Шымкент, и город преображается, наша прогулка по вечернему местному Арбату просто впечатляет. Этот Арбат - живой источник многих впечатлений, а особенно волнительным становится момент, когда зажигаются огоньки в виде ангелов.

Самая высокая точка города

Мы поднялись на самую высокую точку города Шымкент - монумент Байдибек би. Это место, которое не только предоставляет красивые виды на город, но и расскажет историю великого казахского полководца.

Монумент Байдибек би возвышается над городом и виден издалека. Его стройная фигура стоит на возвышенности и словно охраняет Шымкент. Поднимаясь к этому месту, вы ощущаете, как город раскрывается перед вами.

Монумент посвящен Байдибеку би - выдающемуся полководцу и герою казахского народа. Он играл важную роль в истории Казахстана, защищая свою землю и народ от внешних врагов. Этот монумент - символ героизма, силы и независимости казахского народа.

Семья Бейсбековых: Галерея "Алтын Орда" - это результат многолетнего творчества и страсти семьи Бейсбековых к искусству. Они являются талантливыми художниками и ремесленниками, и каждый из них приносит свою уникальную перспективу в создание произведений искусства. Галерея представляет разнообразие стилей, тем и техник искусства.

Коллекция "Алтын Орда" предлагает посетителям удивительное погружение в мир искусства. Здесь вы найдете картины, скульптуры, графику и ремесла, которые отражают казахскую культуру, природу и традиции. Эта коллекция - это не только собрание работ искусства, но и история Казахстана, рассказанная через художественные средства.

Наша команда посетила Шымкентский пивоваренный завод и узнала о процессе создания пива. Мы начали с экскурсии по заводу, где гид поделился с нами многочисленными деталями процесса варки пива. Мы узнали, как из простых ингредиентов, таких как солод, хмель и вода, рождается неповторимый напиток.

Посещение пивоваренного завода в Шымкенте позволило нам окунуться в мир пивоварения, открыть для себя его искусство и узнать о страсти и преданности мастеров, создающих этот напиток.

Также хотелось бы отметить работу наших гидов Владимира и Гульнары. Именно благодаря им наш тур стал увлекательным путешествием.

Владимир - настоящий эксперт по истории и культуре Шымкента. Его знания о городе и его достопримечательностях глубоки и увлекательны. Он с легкостью переносил нас в прошлое, рассказывая о каждой улице и каждом памятнике, словно открывая страницы исторической книги.

Оба гида не только делали наше путешествие более информативным и увлекательным, но также наполнили его доброжелательностью и радушием. Их профессионализм и страсть к своей работе сделали наше путешествие в Шымкенте незабываемым и прекрасным

В ходе нашего тура мы узнали о системе iJan, которая успешно внедрена в казахстанских аэропортах. iJan предоставляет пассажирам возможность самостоятельно регистрироваться на рейс

Мы покинули Шымкент с небольшой тоской в сердце, но с обещанием себе вернуться, если представится такая возможность. Этот город оставил о себе незабываемые воспоминания, и мы с нетерпением ждем новой встречи с ним.