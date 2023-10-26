Мэр Бишкека поручил массово раздавать людям красные книги

В мэрии под председательством главы города Эмилбека Абдыкадырова и начальника Управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики Айбека Джунушалиева прошло совещание межведомственной рабочей группы по реализации земельной амнистии. В заседании приняли участие заместитель мэра города Бишкек Нурдан Орунтаев, руководитель аппарата Азиз Садырбеков, главы административных районов города Бишкек и руководство министерств и ведомств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе встречи были заслушаны результаты ранее проделанной работы комиссии по объектам, подпадающим под земельную амнистию, совместно с департаментом индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города Бишкек, районными администрациями и соответствующими органами.

Заслушана информация заместителя мэра города Бишкек Нурдана Орунтаева и глав административных районов, проведено обсуждение.

На заседании мэр Эмилбек Абдыкадыров подчеркнул, что на основании закона президента "О регулировании земельно-правовых отношений" на территории города Бишкек должны быть срочно легализованы земельные участки всех граждан, проживающих и владеющих этим земельным участком.

"Работы в этом направлении затягиваются пустыми словами, что мы этим занимаемся". Если бы основной план был оправданием, и мы смотрели бы на другие пути, то не было бы необходимости в амнистии. Амнистия объявляется для того, чтобы эти жители могли иметь законные права на землю. Мы не можем разрушать построенные дома. Разве мы не должны решить проблему, не беспокоя людей, раздать им красные книги, а затем еще год-два продолжать работу над генеральным планом?" - сказал мэр.

Предложение главы города также поддержал начальник Управления по контролю за исполнением решений президента и Кабинета Министров Айбек Джунушалиев.

"Все мы должны понимать, что цель принятия закона об амнистии направлена на легализацию так называемых незаконных земель. Нам нужно принимать решения на основе этого. Если мы продолжим обсуждать каждый вопрос, наша работа не будет закончена. Здесь от каждого из вас просят не высказывать свои мысли и предложения, а законодательно их оформить", - сказал Айбек Джунушалиев.

Было сказано, что необходимо прекратить пренебрежительное отношение к задержке исполнения амнистии, изданной по легализации незаконно разделенных земель, ускорить реализацию закона, придя к общему решению.

"Если вы боитесь брать на себя ответственность, мы найдем руководителей, которые могут взять ее на себя. С этого дня начните массово раздавать людям красные книги", – сказал мэр.

По итогам заседания были приняты следующие решения:

- совместно с заместителем мэра города Бишкек по вопросам муниципального имущества, землепользования и архитектуры, главами административных районов города Бишкек, начальником муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура", директором департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города Бишкек усилить работу по проведению земельной амнистии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- своевременно информировать межведомственную рабочую группу при поступлении представления об устранении нарушений со стороны прокуратуры;

- определить спорные земельные участки, рассмотреть вопрос их разрешения, по итогам принять соответствующие меры по легализации земельных участков;

-направить в правоохранительные органы циркулярное письмо о недопущении препятствий для исполнения.

Данные работы проводятся во исполнении постановления Кабинета министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии" от 31 мая 2022 года № 291.