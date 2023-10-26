Информационная "Большая игра" в Центральной Азии

Заложниками Информационной войны в Большой Игре стали страны Центральной Азии, хотя бы потому что страны были в составе СССР и является союзником Российской Федерации.

После ухода из Афганистана США в 2020 по 2021 гг., Великобритания более чем активизировала свои действия в регионе, поскольку он раньше входил в круг интересов колониальной Англии, обладавшей обширными территориями в Азии. Куда традиционно входили Индия, Пакистан, Афганистан и примерно 20 наименований территорий Азиатского континента.

Центральная Азия как показывает история ей не досталась, поскольку не хватило уже силенок в борьбе с Российской империей.

Однако в программных документах правительства Великобритании "Глобальная Британия в эпоху конкуренции. Комплексная стратегия по вопросам обороны, дипломатии и международного развития" чувствуется рвение к возврату былого величия, которые у него отняла США являющееся мировой державой, и выход из ЕС Великобритания воспринимает политической свободой для дальнейших действий. Тому свидетельствуют выдержки из данного документа:

" … Публикация Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и

международного развития (Integrated Review) знаменует собой важный момент для

Великобритании. Со времени публикации Стратегического обзора политики в области обороны и безопасности в 2015 году мир сильно изменился, равно как и место Великобритании в нём. Выход Великобритании из Европейского Союза открывает уникальные возможности для пересмотра многих аспектов нашей внутренней и внешней политики на основе развития существующих дружеских отношений, а также поиска возможностей для выстраивания новых связей за их пределами. Мы должны правильно использовать эту свободу, которая приходит с обретением большей независимости, в частности, для заключения новых соглашений о свободной торговле. … Наша способность ещё более эффективно сотрудничать с другими, особенно - с партнёрами единомышленниками, будет приобретать всё большее значение для процветания и безопасности нашей страны в следующем десятилетии."

Скрины из документов вышеназванного документа:

Фрагмент 1. Из Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и международного развития".

Фрагмент 2. Из Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и международного развития".

Фрагмент 3. Из Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и международного развития".

Фрагмент 4. Из Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и международного развития".

Исходя из документов понятно, что "Глобальная Британия" - это термин, придуманный для обозначения подхода Великобритании к миру после Брексит.

Фрагмент 5. Из Комплексной стратегии по вопросам обороны, дипломатии и международного развития".

Как видно идея концепции Глобальная Британия вытекает из прошлой истории Великобритании, когда она была мощной морской державой и современное положение Великобритании сузилось в масштабе одного острова нескольких государств как Союз. Обстоятельства геополитических поражений с потерей своих владений на других континентах заставляет пересмотреть стратегию и вернуться к Большой Игре в борьбе с Российской Федерацией в Центральной Азии.

Как видно из фрагмента документа, Великобритания -супердержава по мягкой силе, имеет возможность влиять при необходимости, обладая столькими финансовыми возможностями по продвижению собственных интересов. Поддерживать неправительственный сектор, поскольку законодательство в странах позволяет получать иностранную помощь в виде грантов от благотворительных фондов.

Полученные гранты позволяют более эффективно продвигать интересы в различных сферах общественной жизни,

Многие благотворительные фонды поддерживающие различные инициативы местных НКО, обычно пишут гранты на поддержку прав человека, гендерного равенства, права женщин, против насилия, независимую журналистику, защиту климата и секс меньшинств (последнее обязательно как тренд). Да, есть гранты на продвижение творческих идей, местных прикладных искусств. Но все-таки главенствуют первые пункты из перечисленного. Получателям больше выдают, так как они более соответствуют требованиям грантодателей.

Многие проекты, осуществленные на территории стран ЦА, методология и принципы работы составлены в правительственных органах, поскольку исходят из той же "Комплексной стратегии", но из другого фонда CSSF. Фрагменты из документов Фонда CSSF слитые из хакерской группой "Анонимус" приводятся ниже и явно курируются высокими специалистами, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты документов приведённые ниже:

Благодаря статусу Британскому совету, являющейся, как написано в этом документе "зарегистрированной благотворительной организацией и вневедомственной общественной организацией (вневедомственная общественное учреждение) использует финансовое управление доходами и расходами проектов с финансовыми данными и отчетами, доступными в режиме реального времени по всему миру, что обеспечивает дополнительный финансовый контроль с помощью элементов управления!"

Далее в данном документе продолжено, что "Посольство Великобритании могут финансировать другие медиапроекты в отдельных Республиках Центральной Азии. В соответствующих случаях, от главного подрядчика может потребоваться поддерживать связаться с другими подрядчиками, чтобы улучшить координацию в работе и не допустить ее дублирования". Получается финансировать, создавать медиапространство в чужом государстве не будет уже считаться вмешательством, если напрямую само посольство занимается спонсирует средства массовой информации? Еще указывая, свои истинные стремления - вот таким образом? Как написано ниже из выдержек документов:

Всё вышеуказанное – из документов Фонда Conflict, Stability and Security Fund (CSSF, Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности) - это британский правительственный фонд, который находится под контролем Совета национальной безопасности Соединенного Королевства. Его заявленная цель - "предотвращение нестабильности и конфликтов, угрожающих интересам Великобритании". На деле CSSF является инструментом гибридной войны, комбинирующим различные правительственные официальные и теневые проекты.

Получается, кукловоды сидят в Туманном Альбионе под прикрытием, щедро спонсируют работу НКО готовых работать за деньги на кого угодно! Только жаль, что в стране достаточно богатой как Казахстан, до сих по не приняты реальные меры по прекращению вмешательства исподтишка под видом благих намерений, как продвижение демократии в гражданское общество, могут разрушить конституционную основу государства.

Можно сделать следующие выводы, что несмотря на давление заинтересованных сторон из так называемых гражданских активистов или же той Великобритании, давно следует рассматривать такую помощь в продвижения демократии по-западному как вмешательство во внутренние дела государства. Госорганам Казахстана, да и другим странам Центральной Азии следовало бы проверить законность таких действий Великобритании.

Бойтесь данайцев, дары приносящих – говорилось в одной поэме древней Греции.

Автор: Эрназарова Калдан

Источник: centrasia.institute