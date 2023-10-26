Миллион долларов сбросили на людей с вертолета в Чехии

В Чехии инфлюенсер Камиль Бартошек, более известный под псевдонимом Kazma, сбросил с вертолета миллион долларов на людей мелкими купюрами, передает Arbat.media со ссылкой на Brainee.

Мужчина решил раздать 1 млн долларов купюрами номиналом в 1 доллар ста тысячам человек, зарегистрировавшихся на его сайте. Он направил им электронное письмо с закодированной информацией о месте сброса.

Расшифровавшие код и прибывшие на место раздачи люди собирали падающие с неба купюры в свои рюкзаки и сумки. На кадрах видеоролика, распространяемого в соцсетях видно, как большое количество энтузиастов собирают деньги, бегая по полю.

Отмечается, что при этом к каждой банкноте был прикреплен QR-код со ссылкой на платформу для пожертвований. По словам организатора, деньги собирали около 4 тыс. человек.