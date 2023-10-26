В Бишкеке прошло заседание координационного комитета метрологов СНГ

24-25 октября 2023 года в Бишкеке прошло заседание Координационного комитета метрологических служб и методического сбора с начальниками метрологических служб при Совете министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По сообщению управления информационного обеспечения Минобороны КР, в мероприятии приняли участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также Секретарь Координационного комитета метрологических служб вооруженных сил государств – участников СНГ полковник Андрей Роспопов.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы совместных работ по совершенствованию метрологического обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ, о подготовке и переподготовке кадров специалистов-метрологов в интересах ВС государств-участников СНГ и выработке единых подходов взаимодействия ВС стран СНГ в области военной метрологии.

Координационный Комитет метрологических служб Вооруженных Сил государств-участников Содружества Независимых Государств создан в соответствии с Решением Совета министров обороны государств-участников СНГ 2004 году.