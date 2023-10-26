В Бишкеке началось заседание глав правительств государств-членов ШОС

В Государственной резиденции "Ала-Арча" под председательством Кыргызской Республики началось 22-е заседание Совета Глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Состоялись церемонии приветствия и фотографирования глав делегаций. Далее состоится расширенное заседание Глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также подписание документов.

В заседании Совета Глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества принимают участие Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер, Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, Председатель Кабинета Министров- Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалил Аббас Джилани.