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Мишустин: ШОС привержен к формированию справедливого миропорядка

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- Виктория Гунгер
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РФ предлагает сформировать независимый региональный платежно-расчетный механизм для стран Шанхайской организации сотрудничества и обеспечить конверсию валют на национальных биржах. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в расширенном составе заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что ШОС привержен формированию справедливого миропорядка.

"Общая приоритетная задача – защитить страны в условиях турбулентности и незаконных санкций, которые приводят нарушению поставок цепочек продуктов. При этом товарооборот РФ со странами ШОС растет. За 7 месяцев этого года он прибавил еще 16 триллионов рублей. Но нам необходимо продвигать стратегии экономики с учетом современных геополитических реалий. Важно развивать транспортные сети, как новый маршрут "Север-Юг", наращивать мощности северного морского пути", - подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что в прошлом году в ШОС был утвержден документ по использованию транзитных возможностей наших государств.

"Это позволит освоить новые рынки и нарастить торговый оборот. Также нам надо строить современную платежную систему и обеспечить конверсию наших валют на биржах. Что касается энергосотрудничества, то оно должно усилиться по всем направлениям: в нефтегазовом секторе, атомной энергетике, гидро и газовой сфере. Плюс совместно усилить стратегию развития электроэнергии в рамках ШОС. Давайте вместе делать все, чтобы у наших граждан был доступ к качественной продукции. Ведь ШОС - это 40 % населения мира", - заявил глава правительства РФ.

Мишустин добавил, что надежной опорой ШОС будут развитые гуманитарные связи в культуре, спорте и образовании. Особенно важно – подготовке высококвалифицированных кадров.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/433110
Теги:
Россия, Кыргызстан, ШОС
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