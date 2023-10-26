Жапаров: В наших взаимоотношениях твердо укрепился "Шанхайский дух"

Не вызывает сомнения тот факт, что ШОС на сегодняшний день состоялась как уникальное международное объединение по взаимодействию для обмена мнениями и выработки взаимоприемлемых механизмов в сфере безопасности, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в расширенном составе заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

По его словам, в взаимоотношениях стран ШОС твердо укрепился "Шанхайский дух", который является действующим принципом взаимного доверия, равноправия и уважения на основе дружбы и добрососедства.

"Мы можем с уверенностью сказать, что мы вместе формируем центр принятия согласованных и значимых решений в зоне ответственности нашей организации.

Уважаемые главы делегаций,

Наша Организация является открытой и востребованной, свидетельством этого является расширение "семьи ШОС".

Как было отмечено Президентом Кыргызской Республики уважаемым Садыром Нургожоевичем Жапаровым необходимо разработать и принять Дорожную карту по сотрудничеству с партнерами ШОС по диалогу.

Благодаря совместной работе Исламская Республика Иран получила статус полноправного члена ШОС и на завершающей стадии юридическое оформление предоставление Республике Беларусь статуса государства-члена ШОС.

Активная и сплоченная работа проводится по всем направлениям деятельности Организации.

Наиболее важным аспектом сотрудничества должны быть вопросы обеспечения безопасности в нашем регионе.

В целях реализации Решения Совета Глав Государств "О совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС" проводится активная работа по согласованию национальных инициатив по данной тематике.

В данном контексте выражаем надежду на тесное взаимодействие с партнерами по вопросу создания Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкеке.

Серьезное внимание следует уделить совершенствованию деятельности ШОС. Нам предстоит провести большую работу по внесению изменений в уставные документы и институциональное реформирование нашей Организации.

Считаем важным провести работу по принятию соответствующих решений и документов по данному вопросу.

Уважаемые главы делегаций,

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества представляет собой динамично развивающийся регион мира. Совокупная численность населения только в странах-членах организации составляет более 3,3 млрд. человек или свыше 42% населения Земли.

ВВП по паритету покупательной способности превышает 45 трлн. долларов.

Важно, что страны ШОС вносят значительный вклад в рост глобального среднего класса, который представляет собой потребительский драйвер инновационного процесса.

Развитие экономического сотрудничества является одним из основных вопросов нашей повестки дня.

Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта.

К сожалению, уже в течение долгого времени обсуждается вопрос создания Банка развития и Фонда развития ШОС.

Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС.

Выражаю надежду, что мы придем к консенсусу по данному вопросу.

Кыргызстан уделяет серьезное внимание развитию многопланового сотрудничества в рамках ШОС, стремится к развитию взаимовыгодных экономических отношений с государствами-членами ШОС, приветствуя все инициативы, направленные на улучшение торгово-экономической кооперации.

Нацеленность Кыргызстана на углубление сотрудничества на пространстве ШОС проявляется в статистических данных по товарообороту.

Страны ШОС в 2022 году в общем объеме товарооборота Кыргызстана занимали 79,0%, в том числе в экспорте – 79,5%, импорте – 78,8%. При этом по сравнению с 2021 годом внешнеторговый оборот КР со странами ШОС увеличился в 1,7 раза.

Более того, устойчивый рост продолжается и в текущем году. Так, за первые семь месяцев 2023 года внешнеторговый оборот КР со странами ШОС увеличился на 8,6%.

В первом полугодии 2023 года из всего объема инвестиционного притока Кыргызской Республики 55% поступили из стран ШОС.

При этом несмотря на положительную динамику роста, торгово-экономическое взаимодействие КР со странами ШОС, имеющий весьма высокий потенциал, еще не реализован в полной мере, что требует принятия дальнейших мер по углублению торговых связей.

С учетом этого, хочу обозначить видение кыргызской стороны по дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в рамках ШОС.

В целях создания благоприятных условий и устойчивого социального-экономического развития региона, предлагается начать работу по созданию "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития.

Улучшение транспортной системы государств-членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между нашими государствами.

В этом контексте, хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", который свяжет Восток и Запад по маршруту "Китай-Западная Азия – Европа".

Утверждаемый сегодня План мероприятий по реализации Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС позволит нашим администрациям вести необходимую работу по наращиванию потенциала транзитных перевозок.

Укрепление сотрудничества в области электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и принимаемая сегодня по инициативе кыргызской стороны Концепция цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, уверен, откроет возможности в этом направлении.

В Кыргызской Республике осуществляется постепенный переход на принципы "зеленой" экономики и идет формирование нормативно-правовых и институциональных основ для последующей реализации "зеленых" направлений по секторам экономики.

С учетом этого, обмен опытом и передача технологий в сфере развития "зеленой" экономики в рамках нашей Организации будет способствовать устойчивому развитию наших стран.

Уважаемые коллеги,

Важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий.

Мы предлагаем объединить усилия в борьбе с климатическими изменениями, загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия.

Принимая во внимание значимость данной сферы, следующий, 2024-й год, был объявлен Годом экологии ШОС и сегодня будет принят соответствующий План мероприятий по его проведению.

Сельское хозяйство играет важную ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран. Также оно чувствительно к климатическим изменениям.

Мы поддерживаем инициативу казахстанской стороны по разработке и утверждению проекта Программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами-членами ШОС.

Вопросы развития и внедрения возобновляемых источников энергии в энергосекторе также являются важным условием развития экономики и конкурентоспособности в современном мире.

В рамках ШОС имеются соответствующие документы и функционирует механизм по выработки согласованных предложений и инициатив по данному направлению.

В этой связи, полагаем важным сосредоточить усилия для реализации подписанных и принятых документов в области возобновляемых источников энергии.

Важным направлением нашего взаимодействия в рамках ШОС являются сфера туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества, которые имеют значительный потенциал как эффективный фактор укрепления взаимопонимания между народами.

Весьма актуальным является реализация подписанного в 2022 году Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма.

Практически во всех странах ШОС имеются институты народной дипломатии и культурные центры. Видится важным использовать потенциал данных институтов, в частности, Культурно-интеграционного центра ШОС, который готов вносит свой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые коллеги,

Как вы знаете, следующее заседание Совета Глав Правительств ШОС состоится в Исламской Республике Пакистан.

В этой связи, желаю пакистанской стороне успешного председательства.

Благодарю за внимание", - сказал глава кабмина.