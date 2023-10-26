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В ШОС раскрыто более 13 тыс. каналов финансирования террористов

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- Виктория Гунгер
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Государства ШОС в условиях геополитической нестабильности в мире подвергаются серьезным испытаниям. Сейчас необходимо проведение совместных мероприятий по укреплению уровня безопасности в регионе. Они, надо признать, уже дают свои положительные результаты и их надо усиливать. Об этом заявил на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в расширенном составе директор исполнительного комитета ШОС Руслан Мирзаев.

Он озвучил неутешительную статистку.

"За короткий период странами ШОС пресечена деятельность более 70 законспирированных ячеек международных террористических организаций, предотвращено 69 терактов, выявлено более тысячи преступлений террористического характера, задержано 172 лидера и пособника МТО, вскрыто более 13 тыс. каналов финансирования этих запрещенных организаций, изъято 5,5 тыс. незаконного оружия и более 7,7 тонн взрывчатых веществ. В глобальной Сети заблокировано свыше 24 тысяч информресурсов и материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм. Поэтому, сейчас меры стран ШОС будут направлены на практическое взаимодействие и дальнейшее предотвращение этих угроз", - сказал он.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/433113
Теги:
ШОС, терроризм, безопасность
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