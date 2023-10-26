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Мишустин предложил выстраивать в ШОС "зеленые технологии"

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- Виктория Гунгер
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Важность выстраивания взаимодействия в сферах высоких и зеленых технологий, стандартизации и антимонопольного регулирования, борьбы с недобросовестной конкуренцией, работы в таможенной сфере имеет приоритетное значение в ШОС. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в расширенном составе заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отмели, что в рамках организации успешно функционирует сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества, объединяющий 75 вузов, где ведется обучение по востребованным направлениям, как экология, энергетика, информационные и нанотехнологии, регионоведение, экономика и педагогика. Планируется, что в ближайшем будущем к этой инициативе также присоединятся Индия, Пакистан и Иран.

"Необходимо выстроить механизм пилотного отбора на основе успешного опыта проведения целевых конкурсов на площадках СНГ и БРИКС. В середине ноября в Санкт-Петербурге пройдет Форум объединенных культур с участием ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС, где будут обсуждаться перспективы укрепления культурных и гуманитарных связей. Президент России предложил в прошлом году создать под эгидой ШОС ассоциацию спортивных организаций. Хочу поблагодарить коллег за поддержку такого начинания и предложить провести Игры ШОС для демонстрации спортсменами своих достижений в честной борьбе", - сказал Мишустин.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/433114
Теги:
Россия, Кыргызстан, ШОС
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