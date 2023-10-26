Товарооборот государств-членов ШОС в 2022 году приблизился к $500 млрд

ШОС продолжает укреплять свое сотрудничества с другими организациями. В последние годы государствами ШОС продолжает наращиваться торговый оборот. По подсчетам Секретариата взаимный товарооборот государств-членов ШОС в 2022 году приблизился к отметке в 500 млрд долл США. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в расширенном составе заявил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Он отметил, что ШОС важно сотрудничество в новых условиях, вызванных санкционной политикой отдельных стран и разрывом традиционных продовольственных цепочек, а также партнерством в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

"Надеемся, что в скором времени они смогут трансформироваться в инфраструктурные, логистические и промышленные проекты", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.