Страны ШОС подтвердили поддержку инициативы "Один пояс - один путь"

По итогам заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС подписан пакет решений, направленных на развитие сотрудничества в сфере транспорта, электронной торговли, экологии, а также касающихся работы постоянно действующих органов ШОС.

В нем, например, говорится:

"Главы делегаций отметили, что государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС намерены и далее развивать сотрудничество в сфере политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурно-гуманитарных связей.

ШОС как влиятельный и ответственный участник современной системы международных отношений привержена неукоснительному соблюдению общепризнанных принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН.

Главы делегаций подчеркнули значение принятой заинтересованными государствами-членами ШОС Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года, которая призвана способствовать обеспечению прорыва ШОС в экономической сфере с акцентом на "зеленую" повестку, наращиванию региональной торговли, созданию благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе ШОС.

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС выступают за дальнейшее совершенствование и реформирование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять основанную на общепризнанных международных принципах и правилах открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, содействующую развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки,специального и дифференцированного режима для развивающихся стран, а также выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике.

Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения.

Главы делегаций отметили важность развития практического сотрудничества в области инфраструктуры, торговли, финансов и инвестиций, транспорта, науки и технологий, промышленного производства, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, цифровой экономики, энергетики, сельского хозяйства, таможенной сферы, продовольственной безопасности, малого и среднего бизнеса в интересах обеспечения стабильного экономического роста государств-членов ШОС.

Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.

Главы делегаций подчеркнули важность совместной работы по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и Плана действий по ее реализации".

Полную версию совместного коммюнике стран ШОС можно прочитать здесь .

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.