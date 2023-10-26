"На лицо стремление Вашингтона создать конфликты в Азиатском регионе"

Геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада. Усилия стран глобального большинства наталкиваются на сопротивление стран западного меньшинства. Об этом на Евразийской конференции по безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ОБСЕ усилиями запада превращается в маргинальную структуру. На лицо стремление Вашингтона создать конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Наша же цель сшить, связать Евразию, чтобы обеспечить безопасность и процветание всех стран континента. Но коллективный подход должен быть не только в экономике, но и в безопасности. Поэтому, мы запустили диалог между интеграционными структурами всей Евразии. Перспективы диалога со странами Запада пока не просматриваются из-за их зависимости от Вашингтона. Только отказ от колонизаторского мышления может вернуть нас в русло диалог", - сказал глава МИД РФ.