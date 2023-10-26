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Ташиев: Государственный флаг должен быть изменён

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев также поддержал идею изменения флага Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня с участием президента КР Садыра Жапарова в городе Джалал-Абад на горе Аюб подняли государственный флаг.

В течение двух дней идут обсуждения по поводу изменения флага. Лично я считаю, что государственный флаг должен быть изменен.

Флаг не должен быть похож на подсолнух. Вместо этого мы должны видеть образ солнца.

Я поддерживаю изменение государственного флага. Перед нашим знаменем, которое светит лучами солнца, давайте будем как один кулак едиными", - написал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/433121
Теги:
Камчыбек Ташиев, флаг
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