Ташиев: Государственный флаг должен быть изменён

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев также поддержал идею изменения флага Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня с участием президента КР Садыра Жапарова в городе Джалал-Абад на горе Аюб подняли государственный флаг.

В течение двух дней идут обсуждения по поводу изменения флага. Лично я считаю, что государственный флаг должен быть изменен.

Флаг не должен быть похож на подсолнух. Вместо этого мы должны видеть образ солнца.

Я поддерживаю изменение государственного флага. Перед нашим знаменем, которое светит лучами солнца, давайте будем как один кулак едиными", - написал Ташиев.