Мишустин: "Россия продолжит оставаться надежным партнером для стран СНГ"

Россия продолжит оставаться надежным партнером, в том числе, торговым для стран СНГ. Все это идет на благо нашим народам. Об этом в госрезиденции "Ала-Арча" на заседании Совета глав правительств стран СНГ сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства РФ отметил, что важно укреплять промышленную базу в странах "пятерки". Значимым направлением является и создание общих энергорынков.

"Отдельно надо работать над мирным атомом. Это выгодно для всех стран интеграционного объединения", - сказал он.

По торговому сотрудничеству значимой мерой является применение электронных пломб, которое позволит выполнять бесшумное отслеживание товаров. Это выгодно для бизнеса в работе с "третьими странами". Мишустин также напомнил, что за время существования ЕАЭС, там ликвидировано 67 барьеров.

"Сейчас важно не допускать их нового появления для свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы", - уверен он.

Глава правительства РФ сделал акцент на конструктивном вкладе председательства КР в СНГ, подчеркнув, что РФ продолжит работать дальше на принципах взаимовыгодного партнерства и равноправия в рамках уже своего председательства в 2024 году.

"Активно развивается и экономика наших государств. Рост грузоперевозок составил 6,6 %, 2,2% - рост ВВП, хотя недоброжелатели прогнозировали нам полный крах экономики. К счастью, их прогнозы провалились. Также необходимо обеспечить деятельность нашей организации в ООН, ОДКБ и ШОС. Также будем создавать цифровую инфраструктуру, что облегчить получение услуг", - заявил Мишустин.

Особый акцент премьер РФ сделал на сохранение подходов по борьбе с переписыванием истории.

"Важную роль будет играть и недавно созданная Организаци по русскому языку, которая должна быть открыта для всех стран. Культура, общая история – то, что объединяет наши страны. Все это идет на благо нашим народам. СНГ и ЕАЭС – значимые механизмы для поддержания дружбы народов в новых геополитических условиях", - добавил он.

Напомним, сегодня, 26 октября, проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ.