Глава Минэконома РФ про встречу в Бишкеке: "Есть понимание – вместе лучше"

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников прокомментировал итоги мероприятий ШОС, ЕАЭС и СНГ в Бишкеке. По его словам, у всех есть понимание – вместе эффективнее, сообщает тг-канал правительства РФ.

"Каждая из этих организаций для нас важна. Это крупные, эффективные, важные для нашей экономики интеграционные проекты", – заявил глава Минэкономразвития.

Он напомнил статистку. За 8 месяцев 2023 года товарооборот России увеличился: с ЕАЭС на 25%; СНГ на 16%; ШОС на 44%.

"По линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы правительств обсудили перевод всех расчетов в национальные валюты, формирование независимой финансовой системы, вопросы логистики и выстраивания транспортных коридоров, развитие цифровых экосистем и стартапов, а также развитие гуманитарного взаимодействия. На заседании глав правительств СНГ обсуждались вопросы расширения торговли. Ранее в этом году между странами было заключено соглашение о зоне свободной торговли услугами", - сказал он.

Глава Минэкономразвития РФ добавил, что ключевой момент обсуждений на заседании глав правительств ЕАЭС – утверждение порядка реализации совместных промышленных проектов. Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС, подтверждение происхождения товаров для экспорта, тарифных льгот для ввоза отдельных видов товаров.