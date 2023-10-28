В Бишкеке пройдет акция "Большой этнографический диктант"

8 ноября в 12.00 в Русском доме в Бишкеке состоится ежегодная Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", которая знакомит с культурой народов, проживающих в России и за рубежом, а также позволяет повысить общий уровень этнокультурной грамотности. ⠀Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, ежегодно жители Кыргызстана активно присоединяются к акции. Организатором большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.

В программе акции тематическая книжная выставка из фондов библиотеки Русского дома, фотовыставка Сергея Прокудина-Горского.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов:

Время прохождения диктанта – 45 минут. Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский. Общая сумма баллов за диктант - 100 баллов. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Диктанта до 13 ноября 2023 года.

Подробности о диктанте можно узнать на сайте.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке. При регистрации участник добровольно может указать свое ФИО для получения онлайн-сертификата и контактные данные, которые заносятся в лист регистрации.