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Минэнерго КР подписало Меморандум с компанией "Starkoff Co. Ltd." из Кореи

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Подписан Меморандум между Министерством энергетики КР и корейской компанией "Starkoff Co. Ltd." Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с представителями вышеназванной компании.

В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, направленных на развитие энергетической отрасли. Обсудили важность ведения учета выработки электроэнергии до ее доставки потребителю, дальнейшее развитие кыргызско-корейских отношений, использование и развитие информационных технологий в энергетической отрасли.

Кроме того, между Министерством энергетики КР и корейской компанией "Starkoff Co. Ltd." подписан Меморандум об укреплении сотрудничества между Кореей и Кыргызстаном в энергетической сфере. Меморандум подписали министр энергетики Таалайбек Ибраев и президент компании "Starkoff Co. Ltd." Ан Таехо.

Справка: "Starkoff Co. Ltd." была основана в 2013 году и разработала систему визуализации и анализа потребления электроэнергии на основе цифровизации IT-технологий в электроэнергетике и инновационного интеллекта. Компания "Starkoff Co. Ltd." являясь доверенным партнером корейской государственной энергетической компании KEPCO, специализируется на исследованиях спроса на электроэнергию с использованием искусственного интеллекта для крупномасштабных MDMS. Она считается одной из крупнейших компаний по зарядке электромобилей в Корее, владеющей более чем 20 000 электрозарядных станций.


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URL: https://www.vb.kg/433129
Теги:
Южная Корея, меморандум, Кыргызстан
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