На Иссык-Куле за мошенничество задержан криминальный авторитет. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, ранее в милицию обратился местный житель с просьбой принять законные меры по поводу противоправных действий, связанных с мошенничеством. В результате мошеннических действий, ему было нанесено материальный ущерб свыше 3-х миллионов сомов.

В ходе предпринятых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый, причастный к данному преступлению. Также было установлено, что подозреваемый тесно связан с криминальным миром, придерживается идеологии преступного мира, и является криминальным авторитетом в городе Балыкчы.

Задержанный водворен в ИВС до принятия меры пресечения судом.

Ведется следствие.