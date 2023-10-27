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На Иссык-Куле за мошенничество задержан криминальный авторитет

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На Иссык-Куле за мошенничество задержан криминальный авторитет. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, ранее в милицию обратился местный житель с просьбой принять законные меры по поводу противоправных действий, связанных с мошенничеством. В результате мошеннических действий, ему было нанесено материальный ущерб свыше 3-х миллионов сомов.

В ходе предпринятых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый, причастный к данному преступлению. Также было установлено, что подозреваемый тесно связан с криминальным миром, придерживается идеологии преступного мира, и является криминальным авторитетом в городе Балыкчы.

Задержанный водворен в ИВС до принятия меры пресечения судом.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/433131
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, криминал
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