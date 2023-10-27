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Амангельдиев прогнозирует, что в ноябре объем ВВП превысит 1 трлн сомов

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Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в интервью СМИ рассказал о нынешнем состоянии экономики страны.

Данияр Амангельдиев отметил, что в последние годы экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый динамичный рост.

Как известно, в 2020 году в экономике сложилась сложнейшая ситуация: вследствие пандемии коронавируса произошел разрыв цепочек поставок товаров и ресурсов, приостановилось производство в промышленном секторе, полностью прекратила деятельность сфера услуг. Впервые за годы независимости экономика страны упала до объема в -8%.

Выход из данной ситуации был крайне тяжелым, в 2021 году Кабинет министров КР принял соответствующие меры, направив 160 млрд сомов на реализацию антикризисного плана. При этом впервые антикризисный план был подкреплен реальными финансовыми ресурсами.

В рамках плана значительные средства направлялись на поддержание малого и среднего бизнеса. Также стояла задача по стабилизации цен на основные виды продуктов питания, для чего применялись фискальные и бюджетно-кредитные инструменты: осуществлялась поддержка отдельных отраслей, освобождались от НДС поставщики и т.д. Кроме этого, Кыргызстан перешел на расчеты в рублях при поставках ГСМ и зерна из России, тогда как ранее оплата производилась в долларах США. Данная мера также позволяет сдерживать рост цен на основные виды продукции, тогда как во всем мире наблюдается значительный рост цен на продовольствие вследствие высокой инфляции.

В целом благодаря поддержке отечественных предпринимателей и налоговым реформам в текущем году удалось обеспечить темпы роста ВВП в объеме не менее 5%.

"В начале года мы заявляли, что объем ВВП к концу года превысит 1 трлн сомов. На данный момент, высокими темпами растут налоговые поступления в бюджет страны, что положительно сказывается на экономике. Объем ВВП за январь-сентябрь составил более 808 млрд сомов. Я думаю, психологическую отмету в 1 триллион сомов мы превысим уже в ноябре месяце текущего года", - отметил Данияр Амангельдиев.

Реальный темп роста экономики составил более 104%. Объёмы производства возросли в таких секторах экономики, как строительство (около 14%) и в сфера услуг (более 5%).


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URL: https://www.vb.kg/433134
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
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