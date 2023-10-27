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"Оружие НАТО может оказаться в руках подпольных групп Ферганской долины"

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"Черный рынок" оружия, утекающего из Украины по всему миру, угрожает не только Ближнему Востоку и странам Европы, но и Центральной Азии, уверены эксперты из Кыргызстана.

Напомним, издание VB.KG писало о просьбах украинских властей к странам НАТО о поставках к ним оружия, запрещенного многими Конвенциями. Затем оно распродается на "черные рынки", подпитывая запрещенные организации. Как сообщают многочисленные данные, до начала войны на Донбассе в 2014 году Украина входила в десятку крупнейших мировых экспортеров оружия. Основной поток оружия шел в страны Африки и Ближнего Востока.

"Воспользовавшись хаосом и коррупцией, украинские оружейные бароны опустошили склады, полные советской техники. В 90-е годы торговля советским оружием стала чуть ли не самой прибыльной сферой. Они продали все: вертолеты, самолеты, танки, пулеметы и боеприпасы. С тех пор торговля оружием на Украине – не просто бизнес, а политика", - пишет турецкое издание.

По словам политолога Марса Сариева, подобные факты представляют серьезную угрозу для стабильности многих государств.

"Черный рынок" оружия, действительно, колоссальный. Высказывания о происхождении "киевского" оружия в израильско-палестинском конфликте, действительно, были, и они опирались на факты. Руководство Украины сильно коррумпировано. С этим связана череда громких отставок в их военном ведомстве. Элитные группы Киева обогатились в этой войне. Сейчас существует проблема, что современное оружие НАТО может оказаться в руках моджахедов в Афганистане или оппозиционных подпольных групп Ферганской долины. В планах геополитических игроков раскачка нашего региона стоит на третьем месте. Как только ситуация на Ближнем Востоке отрегулируется, силы бросят на ЦА. В этом контексте как раз и может всплыть вопрос нелегального "украинского" оборота боеприпасов", - рассказал VB.KG Сариев.

Вопрос упразднения нелегально рынка и прекращение поставок оружия со стороны США в Украину не имеет, к сожалению, решения. Этот рынок трудно взять под контроль - слишком высоки выгоды от него.

"Единственное решение остановить оборот "украинского" оружия - мир на этих территориях. Как только вопросы с РФ будут урегулированы, проблема частично решится. На уровне ООН вопрос тоже не проработать. Это уже "карточная" организация. Конфликт на Ближнем Востоке показал, что она ничего не решает. В новом мире места ООН нет, как авторитетной организации, которая урегулировала бы процессы. Происходящее на Украине и Ближнем Востоке – предвестники переустройства мира и перекрой его по новым лекалам", - уверен известный политолог.

Похожего мнения придерживается и эксперт по безопасности Динмухамед Алмамбетов. Он считает, что неконтролируемые поставки оружия со стороны США в Украину несут опасность, но пока больше для Европы и Ближнего Востока. Решение вопроса тоже пока не существует. Но раскачать регион с его помощью "под боком" у России внешние игроки не упустят возможность.

"Именно поэтому в выступлениях, например, те же Таджикистан и Узбекистан делают ключевой акцент на безопасности. Они - на передовой возможного вторжения тех же террористических организаций. Поэтому, любые попытки "накачки" стран нелегальным оружием необходимо пресекать", - подчеркнул VB.KG Алмамбетов.

Сейчас единственный способ решения столь глобальной проблемы – конечные цели СВО и установление мира на украинских территориях. Поэтому, союзники РФ должны максимально способствовать подобному развитию событий.


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URL: https://www.vb.kg/433137
Теги:
оружие, США, Украина, безопасность, Кыргызстан
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