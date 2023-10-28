Актан Арым Кубат стал кавалером Ордена искусств и литературы Франции

26 октября народному артисту КР, известному кинорежиссеру Актану Арым Кубату присвоено звание кавалера Ордена искусств и литературы Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус вручил награду и подчеркнул, что знаком с творчеством режиссера и что фильмы Актана Арыма Кубата регулярно показываются во французских кинотеатрах.

В церемонии награждения приняли участие известные кинорежиссеры, деятели культуры, представители посольства и высокие гости.

В свою очередь, режиссер Актан Арым Кубат поблагодарил народ Франции и Франсуа Делаус за высокую оценку работы.

Фильмы Актана Арыма Кубата "Бешкемпир", "Маймыл", "Свет аке", "Кентавр", "Эсимде"

сняты в сотрудничестве с Францией.