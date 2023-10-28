Диалог о правах человека в Кыргызстане: международная перспектива

Страновая программа UPR Info и Правозащитное движение Бир Дуйно - Кыргызстан совместно организовали среднесрочный брифинг по реализации Универсального периодического обзора (УПО) для представителей международных организаций, агентств по развитию и дипломатического сообщества. Мероприятие прошло в Бишкеке и было также доступно онлайн. Оно было поддержано Региональным Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии.

Брифинг включал интерактивную сессию, после которой состоялось правозащитное кафе. На интерактивных сессиях местные правозащитники, Национальный центр Кыргызстана по предотвращению пыток и Институт Омбудсмена Кыргызстана рассказали о ситуации с правами человека в стране с момента последнего обзора и об оставшихся проблемах. Каждому участнику было выделено пять минут для выступления, после чего участники задавали уточняющие вопросы, а затем перешли к обсуждению в рамках кафе по правам человека.

Кафе по правам человека предоставило дипломатам и представителям международного сообщества возможность получить дополнительные разъяснения и комментарии к интерактивному диалогу. Оно также способствовало обсуждению того, как заинтересованные стороны могут совместно работать для достижения инклюзивного и устойчивого процесса УПО. Мероприятие вызвало большой интерес: в нем приняли участие 24 представителя международного сообщества.