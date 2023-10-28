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При импорте авиадвигателя выявлены нарушения почти на 33 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке при импорте авиационного двигателя из Италии, выявлены нарушения почти на 33 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы. По ее данным, 25 августа 2021 года ОсОО "А.К.К" приняло двигатель стоимостью 1 450 000 долларов предназначенный для воздушного судна. Однако компания не внесла товар под другую таможенную процедуру после истечения срока временного ввоза, что привело к нарушению таможенного законодательства и ущербу в размере 32 778 420 сомов. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/433145
Теги:
Италия, Бишкек, самолеты, таможня
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