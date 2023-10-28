Сотрудничество с Россией - ключ к энергобезопасности Кыргызстана

Россия - главный партнер Кыргызстана в энергетической сфере. Она обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для развития как традиционной теплогенерации, так и атомной и гидроэнергетической отрасли. И готова делиться ими с нашей страной.

С весны 2023 года Россия поставляет электричество в Кыргызстан транзитом через Казахстан. Объем поставок составляет 500 млн КВт-ч в текущем году и 314 млн КВт-ч в первом квартале 2024 года с перспективой увеличения в последующий период. Цена одного КВт-ч составляет 2 сома, что заметно ниже стоимости у других поставщиков.

Это очень значимо нашей республики, столкнувшейся в последние годы с проблемами в энергетической сфере. Маловодье, изношенность существующей инфраструктуры в энергетики, рост потребления и недостаток генерирующих мощностей поставили Кыргызстан в крайне сложную ситуацию. При этом, наши соседи по центральноазиатскому региону оказались неспособны нам помочь, поскольку и сами испытывают энергодефицит.

"Россия сегодня является главным партнером Кыргызстана в борьбе с энергетическим кризисом. На зимний период в связи мы подписали межправительственное соглашение по поставкам электроэнергии из России в Кыргызстан. Это является важной поддержкой для нас. Кроме того, Россия принимает активное участие в финансировании строительства ГЭС в республике, есть проекты и в области солнечной генерации. Также обсуждается возведение атомной электростанции в Кыргызстане. Все эти проекты направлены на решение проблем с дефицитом электроэнергии в республике. У России огромный опыт в реализации подобных проектов. Поэтому можно назвать ее ключевым партнером в энергетическом секторе КР"‎, - говорит ветеран энергетики КР Чоробай Акунов.

Россия помогает нам решать проблему с нехваткой электричества, в том числе за счет проектов Российско-Кыргызского Фонда (РКФР).

Надо отметить, что Фонд с момента создания стал драйвером кыргызской экономики: он содействует становлению бизнеса в Кыргызстана, создает новые рабочие места и способствует повышению благосостояния граждан страны при прямой финансовой поддержке РФ. А теперь он еще и поддерживает проекты в энергетике. На сегодня этот финансовый институт строит в КР несколько проектов в сфере гидрогенерации совокупной мощностью 153 МВт и общей стоимостью - $183,6 млн, из которых конкретно РКФР выделил $72 млн.

В числе этих проектов малая ГЭС в Ошской области, на которую Фонд выделил $4,2 млн. Ее возведут на реке Гульча. Мощность этого энергообъекта составляет 9 МВт, что позволит на 86% покрыть потребность Алайского района в электричестве.

Также при поддержке РКФР в Иссык-Кульской области будет реализован крупнейший на сегодня в стране проект по ВИЭ. Там построят солнечную электростанцию. Проект реализуется российской компанией "Юнигрин энерджи" совместно с кыргызским ОсОО "Бишкек Солар".

"В настоящее время у нас идет проектирование, геологические изыскания, подготовка площадки под строительство. Наш проект - солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт. Инвестиции в него оцениваются в размере до $270 млн. Строим мы вместе с инвестором "Юнигрин энерджи". Это российская компания. Мы долго искали партнера, поскольку у нас были высокие требования. Мы хотели, чтобы компания имела опыт подобного строительства, чтобы у них была необходимая сумма и, конечно, репутация надежного партнераа. Поэтому из многих инвесторов мы выбрали именно "Юнигрин энерджи". У них команда профессиональная, и они строили уже станции мощностью в полтора гигаватта, у них есть собственный завод. Кроме того, все-таки российские инвесторы нам ближе", - рассказал директор "Бишкек Солар" Азамат Искембаев.

Переговоры компании вели напрямую, а вот подписание состоялось на полях Межправкомиссии РФ и КР по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Бишкеке. Соглашение трехстороннее - между "Бишкек Солар", "Юнигрин энерджи" и РКФР. Таким образом Фонд взял на себя часть финансирования проекта.

"Эффект от нашей солнечной электростанции ощутим уже сейчас. Мы взяли землю в аренду под строительство. Это привело к тому, что айыл окмоту, в котором расположено село Тору-Айгыр, где непосредственно возводится станция, вышел из дотации. И это только благодаря аренде земли и земельному налогу. Это прямая выгода. Помимо этого, ожидается мультипликативный эффект - это рабочие места, повышение благосостояния жителей, задействованных в проекте, а также другая польза для региона, поскольку речь идет о выработке экологически чистой энергии", - продолжил Искембаев.

Строительство солнечной станции начнется уже в этом году. Закончить планируют в 2024 году и уже запустить в первом квартале 2025 года. После запуска солнечная станция будет вырабатывать около 600 млн киловатт-часов, это почти 7% от общей выработки всей электроэнергии в стране. То есть это крупнейший проект, его выработки хватит, чтобы полностью покрыть потребности Иссык-Кульской области.

"Важно, что наш проект также позитивно влияет на инвестиционный климат в Кыргызстане. Его реализация - это сигнал крупным инвесторам, что в КР можно вести бизнес и реализовывать крупные проекты", - заключил директор "Бишкек Солар" Азамат Искембаев.

В целом, сотрудничество с Россией в сфере энергетики жизненно важно для нашей страны. Оказавшись в ситуации энергокризиса, мы убедились, что, в принципе, никто не готов обеспечивать нашу энергетическую безопасность - ни по одному из аспектов. Нам не могут оказать нужную поддержку соседи, поскольку сами находятся в схожей ситуации. И уж, тем более, нам не помогут западные партнеры, которые способны только на то, чтобы навязать нам кредиты на текущий ремонт энергетической инфраструктуры под кабальные проценты и с условием, что мы повысим стоимость электричества для простого народа. В то же время Россия понимает наши нужды и готова поставлять газ, нефтепродукты, электричество и строить станции солнечной, ветровой и атомной энергетики.