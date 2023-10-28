Погода
$ 89.39 - 89.72
€ 93.82 - 94.83

Сотрудничество с Россией - ключ к энергобезопасности Кыргызстана

522  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия - главный партнер Кыргызстана в энергетической сфере. Она обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для развития как традиционной теплогенерации, так и атомной и гидроэнергетической отрасли. И готова делиться ими с нашей страной.

С весны 2023 года Россия поставляет электричество в Кыргызстан транзитом через Казахстан. Объем поставок составляет 500 млн КВт-ч в текущем году и 314 млн КВт-ч в первом квартале 2024 года с перспективой увеличения в последующий период. Цена одного КВт-ч составляет 2 сома, что заметно ниже стоимости у других поставщиков.

Это очень значимо нашей республики, столкнувшейся в последние годы с проблемами в энергетической сфере. Маловодье, изношенность существующей инфраструктуры в энергетики, рост потребления и недостаток генерирующих мощностей поставили Кыргызстан в крайне сложную ситуацию. При этом, наши соседи по центральноазиатскому региону оказались неспособны нам помочь, поскольку и сами испытывают энергодефицит.

"Россия сегодня является главным партнером Кыргызстана в борьбе с энергетическим кризисом. На зимний период в связи мы подписали межправительственное соглашение по поставкам электроэнергии из России в Кыргызстан. Это является важной поддержкой для нас. Кроме того, Россия принимает активное участие в финансировании строительства ГЭС в республике, есть проекты и в области солнечной генерации. Также обсуждается возведение атомной электростанции в Кыргызстане. Все эти проекты направлены на решение проблем с дефицитом электроэнергии в республике. У России огромный опыт в реализации подобных проектов. Поэтому можно назвать ее ключевым партнером в энергетическом секторе КР"‎, - говорит ветеран энергетики КР Чоробай Акунов.

Россия помогает нам решать проблему с нехваткой электричества, в том числе за счет проектов Российско-Кыргызского Фонда (РКФР).

Надо отметить, что Фонд с момента создания стал драйвером кыргызской экономики: он содействует становлению бизнеса в Кыргызстана, создает новые рабочие места и способствует повышению благосостояния граждан страны при прямой финансовой поддержке РФ. А теперь он еще и поддерживает проекты в энергетике. На сегодня этот финансовый институт строит в КР несколько проектов в сфере гидрогенерации совокупной мощностью 153 МВт и общей стоимостью - $183,6 млн, из которых конкретно РКФР выделил $72 млн.

В числе этих проектов малая ГЭС в Ошской области, на которую Фонд выделил $4,2 млн. Ее возведут на реке Гульча. Мощность этого энергообъекта составляет 9 МВт, что позволит на 86% покрыть потребность Алайского района в электричестве.

Также при поддержке РКФР в Иссык-Кульской области будет реализован крупнейший на сегодня в стране проект по ВИЭ. Там построят солнечную электростанцию. Проект реализуется российской компанией "Юнигрин энерджи" совместно с кыргызским ОсОО "Бишкек Солар".

"В настоящее время у нас идет проектирование, геологические изыскания, подготовка площадки под строительство. Наш проект - солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт. Инвестиции в него оцениваются в размере до $270 млн. Строим мы вместе с инвестором "Юнигрин энерджи". Это российская компания. Мы долго искали партнера, поскольку у нас были высокие требования. Мы хотели, чтобы компания имела опыт подобного строительства, чтобы у них была необходимая сумма и, конечно, репутация надежного партнераа. Поэтому из многих инвесторов мы выбрали именно "Юнигрин энерджи". У них команда профессиональная, и они строили уже станции мощностью в полтора гигаватта, у них есть собственный завод. Кроме того, все-таки российские инвесторы нам ближе", - рассказал директор "Бишкек Солар" Азамат Искембаев.

Переговоры компании вели напрямую, а вот подписание состоялось на полях Межправкомиссии РФ и КР по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Бишкеке. Соглашение трехстороннее - между "Бишкек Солар", "Юнигрин энерджи" и РКФР. Таким образом Фонд взял на себя часть финансирования проекта.

"Эффект от нашей солнечной электростанции ощутим уже сейчас. Мы взяли землю в аренду под строительство. Это привело к тому, что айыл окмоту, в котором расположено село Тору-Айгыр, где непосредственно возводится станция, вышел из дотации. И это только благодаря аренде земли и земельному налогу. Это прямая выгода. Помимо этого, ожидается мультипликативный эффект - это рабочие места, повышение благосостояния жителей, задействованных в проекте, а также другая польза для региона, поскольку речь идет о выработке экологически чистой энергии", - продолжил Искембаев.

Строительство солнечной станции начнется уже в этом году. Закончить планируют в 2024 году и уже запустить в первом квартале 2025 года. После запуска солнечная станция будет вырабатывать около 600 млн киловатт-часов, это почти 7% от общей выработки всей электроэнергии в стране. То есть это крупнейший проект, его выработки хватит, чтобы полностью покрыть потребности Иссык-Кульской области.

"Важно, что наш проект также позитивно влияет на инвестиционный климат в Кыргызстане. Его реализация - это сигнал крупным инвесторам, что в КР можно вести бизнес и реализовывать крупные проекты", - заключил директор "Бишкек Солар" Азамат Искембаев.

В целом, сотрудничество с Россией в сфере энергетики жизненно важно для нашей страны. Оказавшись в ситуации энергокризиса, мы убедились, что, в принципе, никто не готов обеспечивать нашу энергетическую безопасность - ни по одному из аспектов. Нам не могут оказать нужную поддержку соседи, поскольку сами находятся в схожей ситуации. И уж, тем более, нам не помогут западные партнеры, которые способны только на то, чтобы навязать нам кредиты на текущий ремонт энергетической инфраструктуры под кабальные проценты и с условием, что мы повысим стоимость электричества для простого народа. В то же время Россия понимает наши нужды и готова поставлять газ, нефтепродукты, электричество и строить станции солнечной, ветровой и атомной энергетики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433148
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  