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На волне эко-тренда: Бишкек удваивает флот экологичных такси

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекская мэрия планирует ввести 120 электромобилей к концу года. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Агентстве развития города Бишкек и привлечения инвестиций в рамках ранее подписанного меморандума о взаимопонимании состоялась встреча с представителями компании "Evion" и китайской компании "Rizhao Xingxian Trading Co., Ltd" из провинции Шаньдун, Китайская Народная Республика.

На данный момент успешно выполняется пилотный проект по внедрению экологического такси. Этот проект стал ярким образцом сотрудничества между администрацией города Бишкек и частным сектором.

За время выполнения проекта им было воспользовано значительное количество пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к чистому и устойчивому транспорту в столице.

С целью расширения сотрудничества и удовлетворения потребностей горожан планируется ввести дополнительно 120 современных и экологически чистых электромобилей до конца текущего года, а также рассматривается возможность дальнейшего увеличения их числа. Это действие позволит обеспечить доступность экологически чистых транспортных средств для еще большего числа жителей города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/433149
Теги:
экология, Бишкек, такси
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