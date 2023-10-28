В Баткене состоялась очередная встреча топографических групп КР и РТ

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 22 по 28 октября 2023 года в городе Баткене Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Стороны обсудили вопросы описания линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить работу на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.