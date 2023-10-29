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В Бишкеке состоится бенефис-концерт Юрия Бобкова

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- Назгуль Абдыразакова
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Народный артист Кыргызстана, обладатель межгосударственной премии "Звезды Содружества" и автор музыкального проекта "Ырдайлы кыргыз ырларын" Юрий Бобков приглашает всех на свой бенефис-концерт. Это событие обещает стать праздником музыки и единства. Вместе с Юрием Бобковым на сцене выступят и другие звезды Кыргызстана.

Однако, после концерта Юрий Бобков будет готовиться к операции на ногу. Мы надеемся, что после успешной операции и восстановления Юрий Бобков снова вернется на сцену и будет радовать своих поклонников своим творчеством.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и поддержать Юрия Ивановича и других талантливых артистов Кыргызстана на бенефис-концерте в Бишкеке. Билеты уже в продаже.


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URL: https://www.vb.kg/433162
Теги:
концерт, Бишкек
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