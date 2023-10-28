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Руководство рудника Кумтор окажет помощь семье погибшего водителя

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ЗАО "Кумтор Голд Компани" с прискорбием сообщает, что на руднике Кумтор произошло трагические происшествие. Скончался водитель большегрузной техники А.Б.К., 1988 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Кумтор Голд Компани".

В настоящее время проводится расследование причин случившегося.

Руководство и трудовой коллектив ЗАО "Кумтор Голд Компани" выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Семье сотрудника будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/433163
Теги:
Кумтор
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