Руководство рудника Кумтор окажет помощь семье погибшего водителя

ЗАО "Кумтор Голд Компани" с прискорбием сообщает, что на руднике Кумтор произошло трагические происшествие. Скончался водитель большегрузной техники А.Б.К., 1988 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Кумтор Голд Компани".
В настоящее время проводится расследование причин случившегося.
Руководство и трудовой коллектив ЗАО "Кумтор Голд Компани" выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
Семье сотрудника будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
О результатах расследования будет сообщено дополнительно.