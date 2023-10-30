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Фахреттин Алтун: Турция превратилась в страну, за которой следуют

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Руководитель Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал статью, посвященную 100-летию Турецкой Республики. Ниже представляем статью турецкого чиновника:

"Сегодня, 100 лет назад, против тех, кто хотел похоронить в истории наше 900-летнее существование на анатолийских землях, наш народ из последних сил, после длительных сражений, таких как Чанаккале или Кутюль-Амаре, начал национальную борьбу и довел ее до победы. Турецкая Республика, наше третье великое государство в Анатолии, построенное в духе независимости, является великим произведением духа единства и солидарности, который привел нашу борьбу за независимость к победе, включающей в себя множество этапов и борьбы.

С провозглашением образования Турецкой Республики начался период всестороннего возрождения - от образования до экономики. В этот период были заложены основы многих наших успехов, которыми Турция гордилась в мире. Сельское хозяйство, промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, демократические права и свободы, а также многие другие области, которые повысят уровень жизни нашей нации, были буквально мобилизованы, чтобы турецкая нация и турецкое государство могли стоять на своих ногах.

Наша нация с гордостью довела нашу Республику до 100-летия, пережив множество бед и преодолев множество великих препятствий один за другим. За последние 20 лет, благодаря накоплению многовековой истории Республики и видению, выдвинутому нашим Уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, двери нового столетия были открыты, чтобы должным образом вознаградить усилия и жертвы, которые наш народ принес ради независимость и будущее Турции. Многочисленные революционные работы, услуги и инвестиции были реализованы во всех областях, чтобы наша страна достигла своих целей, наша нация осуществила свои мечты и построила великую и могущественную Турцию.

В этом контексте, прежде всего, укреплялась национальная воля и укоренялась демократия. Наш любимый народ получил возможность безопасно жить на родной земле, а наши люди - возможность жить в мире сегодня и с надеждой смотреть в будущее. Кроме того, благодаря прогрессу, достигнутому в производстве и занятости благодаря инвестициям в инфраструктуру по всей стране, экономика росла, и наша страна обогащалась вместе со всеми ее членами. Благодаря расширению производства облегчился доступ к рабочим местам во всех сферах - от промышленности до сельского хозяйства. С пониманием "Пусть люди живут, чтобы жило государство", была увеличена социальная поддержка и охвачены все нуждающиеся наши граждане. С другой стороны, введение президентской системы правления привело к крупной реформе государственного механизма, которая стала ответом на поиски двухвековой давности. Сила нашего государства, слава нашего флага и престиж нашей нации были увеличены за счет принятия активной и действенной политики безопасности, а также предпринимательского и гуманитарного подхода к внешней политике.

Конечно, эти инициативы, ускорившие успех нашей страны во многих областях - от здравоохранения до образования, от технологий до оборонной промышленности, от внешней политики до культуры и искусства, - дались нам нелегко. Несмотря на эпидемии и войны, которые до основания потрясли глобальную систему управления и экономическую систему, мы упорно боролись, чтобы подготовить нашу страну к крупному прорыву в ее сильной инфраструктуре. Мы боролись со многими угрозами, которые нападали на наши границы и ставили под угрозу безопасность жизни и имущества турецкого народа. Помимо глобальных кризисов, мы укрепили свои силы во всех областях, превратив двойные стандарты и эмбарго, с которыми мы столкнулись, в возможность. Преодолевая все эти препятствия, мы осуществили одну за другой нашу революцию в области демократии и развития.

Несомненно, во всех областях - от образования до здравоохранения, от безопасности до правосудия, от транспорта до энергетики, от сельского хозяйства до спорта - уже начали появляться плоды этих прорывов, которые устранят недостатки первого века нашей республики и завершат подготовку ко второму веку. Растущая, развивающаяся, укрепляющаяся и обогащающаяся Турция стала страной, в которой наши люди внутри страны могут с надеждой смотреть в будущее; За рубежом она превратилась в страну, за которой следуют, а не в страну, которая следует.

В атмосфере, когда мир переживает историческую трансформацию и сталкивается с новыми и жизненно важными вызовами, для нас этот юбилей - не просто календарная смена, означающая начало II века нашего государства, это имеет значение, выходящее за рамки этого. Благодаря этому пониманию прорыв, который выведет нашу Республику на тот уровень, о котором мы мечтали как нация в политической, экономической, социальной и дипломатической областях, был назван "Столетие Турции " Этот прорыв – наше величайшее наследие, которое мы построим на основе всех достижений нашей страны и цивилизации и оставим новым поколениям.

С нашей программой "Столетие Турции " мы вступаем в 100-летний юбилей нашей республики с большими надеждами и целями вместе с нашим народом. В этом направлении, во-первых, мы сохраним достижения нашей страны, принесенные большими жертвами и усилиями. Тем не менее, мы укрепим волю нашей страны иметь право голоса и принимать решения на глобальном уровне. Увеличивая нашу политическую и экономическую мощь, мы продолжим подниматься на вершину среди крупнейших экономик мира. Мы обеспечим каждому из наших граждан права, свободы и процветание, которых он заслуживает.

Мы полны решимости превратить второе столетие нашей республики в "эпоху прогресса, а не компенсации". Имея эту мотивацию, под руководством нашего Президента Г-На Реджепа Тайипа Эрдогана мы не будем отказываться от работы, чтобы вывести нашу страну на новый уровень во всех областях с видением Столетия Турции и сделать так, чтобы эта любимая родина, доверенная нам нашими предками, длилась вечно.

Как Турция, оставляя позади наш первый век со всеми его бедами и достижениями, мы с благодарностью и милосердием чтим память наших мучеников и ветеранов, особенно Гази Мустафы Кемаля, главнокомандующего нашей Освободительной войны и основателя нашей Республики, отдавших свои жизни за то, чтобы эта земля стала Родиной. Мы с милостью и благодарностью вспоминаем всех наших героев, которые подарили нам эту родину, над которой мы дышим свободно.

Поздравляю всю нашу нацию с Днем Республики!".


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URL: https://www.vb.kg/433167
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган, чиновник
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