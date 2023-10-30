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В Бишкеке стартует международная медиашкола

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9-10 ноября в рамках международного проекта "Диалог Россия - страны Центральной Азии" состоится образовательное мероприятие для работников СМИ и учащихся по данной специальности. Его организатором выступает Общественный фонд "Ой-Пикир" при поддержке Фонда Горчакова.

Цель программы - обсуждение актуальных тенденций в медийном пространстве и общих для российских и центральноазиатских СМИ вызовов.

Слушатели получат дополнительные навыки работы с источниками информации, обучатся созданию качественного контента. Они также затронут роль СМИ в современном мире, традиционные и новые медиа, принципы грамотного расследования и гражданской журналистики, основы цифровой безопасности

В рамках мероприятия состоятся:

1. панельная дискуссия "Вызовы для современных медиа в странах Центральной Азии" с участием ведущих журналистов и публицистов КР, а также сотрудников СМИ и студентов;

2. мастер-класс "Как писать по международной повестке?";

3. тренинг "Медиасопровождение организации: опорные точки и возможности для пресс-службы";

4. практическая встреча "Создаём контент для социальных сетей".

После завершения мероприятия слушатели получат сертификаты.

Кто может принять участие?

Занятия будут полезны как работникам медиа, так и студентам профильных направлений, проживающим в Бишкеке.

Даты и время проведения: 9-10 ноября в 10:00 по местному времени.

Место: главный корпус Кыргызско-Российского Славянского университета

Как принять участие?

Для подачи заявки на мероприятие необходимо заполнить форму на сайте Фонда Горчакова.

По всем вопросам просим обращаться на почту oypikir.fund@gmail.com или по телефону +996-505-47-67-44.


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URL: https://www.vb.kg/433170
Теги:
школа, Бишкек, КРСУ, журналисты
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