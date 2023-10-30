ОсОО "Алтынкен" приглашает поставщиков к сотрудничеству

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

Контактные данные：

+996 701 866 044 Мухаммед,

+996 701 868 009 Мария,

Звонить по будням с：8:00-17:00 часов

Данное объявление действует в течение одного года. Для сотрудничества, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д.