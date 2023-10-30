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ОсОО "Алтынкен" приглашает поставщиков к сотрудничеству

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ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

Наименование товаровТехническая характеристикаГодовой объемЕдиница изм.
1Медный купорос 98%164.25тонна
2Перекись водорода35-37-50%720тонна
3MIBC99.9%28.8тонна
4Ксантогенат натрия90%182.5тонна
5Цианид натрия96-97-98%219тонна
6Известь75%1825тонна
7Соляная кислота35-37%146тонна
8Азотная кислота57-60%6.205тонна
9Каустическая сода99%76.65тонна
10Безводный сульфит натрия96%7.3тонна
11Ацетилен99%100баллон
12Анкер43мм 240000комп.
13Анкер40мм 84000комп.
14Сетка мак4.7мм36000штук
15Сетка мак6.0мм24000штук
16Арматура16мм720тонна
17Арматура32мм100тонна
18Удлиненная анкерная труба32мм200тонна
19Стальные мелющие шары30-120мм1700тонна
20СИНВ500 000штук
21ЭВВ34мм286тонна
21Аммонит34мм348тонна
23ЦементМ-40050 000тонна
24ГСМК-52400М³
25Щебень5-10мм 3000тонна
26Отсев0-5мм24000тонна
27Геомембрана2мм20000М³
28Геотекстиль300-400гр.36000М³
29Овощи и фруктыкг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
30П.питаниякг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
31Молоко-кефирлитрСогласно фактическим потребностямкг./шт.
32Мясокг.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
33Мыло-мойкакг/шт.Согласно фактическим потребностямкг./шт.
34Канцелярские товарыСогласно фактическим потребностямшт.

Контактные данные：

+996 701 866 044 Мухаммед,

  1. altynken.isirov@gmail.com
  2. atkbjyx@gmail.com

+996 701 868 009 Мария,

  1. 87282040@qq.com

Звонить по будням с：8:00-17:00 часов

Данное объявление действует в течение одного года. Для сотрудничества, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/433174
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