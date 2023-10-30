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ГКНБ: Дорогой автомобиль, подаренный Камчы Кольбаевым Сапару Исакову, изъят

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- Бермет Таалайбекова
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконно нажитого имущества К.Асанбека и аффилированных с ним лиц был задержан гражданин КР Рамонов М.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что М.Рамонов в целях придания вида законности на свое имя оформлял активы К.Асанбека, добытые преступным путем (рэкет, вымогательство, поборы с предпринимателей, наркоторговля), в последующем передавал их отдельным политикам.

А именно, в октябре 2020 года М.Рамоновым бронированная автомашина марки "Мерседес-Бенц S600", 2015 года выпуска была передана экс-премьер-министру КР С.Исакову после его освобождения из мест лишения свободы. Далее, 5 октября 2020 года С.Исаков совместно с отдельными политиками использовали данный автомобиль при попытке организации массовых беспорядков на центральной площади "Ала-Тоо".


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URL: https://www.vb.kg/433177
Теги:
ГКНБ, задержание, автомобили
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