"Кыргызфармация" расширяет свои горизонты с Казахстаном

На 3-м международном фармацевтическом форуме в Астане с участием мировых лидеров в фармацевтике, ГП "Кыргызфармация" и ТОО "СК Фармация" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, ранее подобное соглашение было заключено с турецкой компанией "Усхаш". Эти шаги способствуют укреплению взаимоотношений с региональными и мировыми лидерами в фармацевтической отрасли и позволят совместно решать вопросы, связанные с производством и поставкой лекарственных средств и медицинских изделий.