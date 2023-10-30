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"Кыргызфармация" расширяет свои горизонты с Казахстаном

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- Назгуль Абдыразакова
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На 3-м международном фармацевтическом форуме в Астане с участием мировых лидеров в фармацевтике, ГП "Кыргызфармация" и ТОО "СК Фармация" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, ранее подобное соглашение было заключено с турецкой компанией "Усхаш". Эти шаги способствуют укреплению взаимоотношений с региональными и мировыми лидерами в фармацевтической отрасли и позволят совместно решать вопросы, связанные с производством и поставкой лекарственных средств и медицинских изделий.


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URL: https://www.vb.kg/433180
Теги:
Казахстан, лекарства, сотрудничество, Кыргызстан, Минздрав
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