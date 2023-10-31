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В Свердловском районе Бишкека проходят сельскохозяйственные ярмарки

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В Свердловском районе Бишкека проходят сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, производители из всех районов Чуйской области реализуют свою продукцию по приемлемым ценам, минуя посредников. Посетителей ярмарки ждет настоящее осеннее разнообразие овощей, фруктов, мёда, молочной и мясной продукции.

Ярмарка по реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции проходит на пересечении улицы Т. Айтматова и улицы Токтогула, каждую субботу и воскресенье с 9:00 утра до 17:00.


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URL: https://www.vb.kg/433182
Теги:
сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек
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