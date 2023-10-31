Трёхлетняя девочка погибла после ожога кипятком в Казахстане

Трёхлетняя девочка погибла после ожога кипятком в Экибастузе. У неё было обожжено 40% тела, но взрослые вовремя не обратились за медицинской помощью, сообщает pavon.kz.

Таз с кипящей водой на малышку случайно опрокинула ей старшая девятилетняя сестра. Несчастный случай произошёл 29 октября в 14.00. В это время дети находились под присмотром бабушки и дедушки, мать ребёнка узнала об ожогах только вечером. Скорую вызвали 30 октября в 2.25, спустя 12 часов после происшествия.

"По приезду констатирована биологическая смерть. Термический ожог кипятком спины, обеих нижних конечностей, паховой области, ягодичной области 2-3 степени, площадь ожога – 40% тела", – сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Медики призывают родителей в таких случаях экстренно обращаться за медицинской помощью.

Источник: Informburo.kz