Врач из Бишкека рассказывает, как не пропустить развитие катаракты

Выражение "беречь как зеницу ока" как никогда актуально - по статистике, почти половину серьезных проблем со зрением можно предотвратить, если своевременно обращаться к врачам. Почему глазные болезни, в частности, катаракту называют невидимыми убийцами, сколько раз в год надо посещать офтальмолога, чтобы не запустить катаракту? На эти и другие вопросы в интервью vb.kg ответила Нурзат Калдыбаева, врач-офтальмолог медицинского центра "ЮРФА"

Что это за заболевание – катаракта? И почему оно так называется?

- Греческое слово "катаракта" в переводе означает "водопад". Из-за помутнения хрусталика при катаракте предметы действительно видятся больному нечеткими, размытыми, будто сквозь водный поток. Поэтому если в глазах словно появляется туман, человек испытывает легкое двоение, а в темноте ухудшается зрение, то советую насторожиться и немедленно обратиться к офтальмологу. Тревогу должно вызвать и так называемое изменение рефракции - допустим, пациент раньше читал в очках, а потом вдруг появилось ощущение, что он всё видит вблизи без очков. Также стоит обратить внимание на снижение остроты зрения вблизи и вдали, на расплывчатость изображения.

По мере развития катаракты цвет зрачка вместо черного постепенно становится сероватым, серовато-белым, молочно-белым. Острота зрения снижается в зависимости от интенсивности помутнения.

Вы советуете немедленно обратиться к врачу при этих симптомах. Почему?

- Опасность катаракты в том, что это заболевание развивается медленно. Часть пациентов адаптируются к такому образу жизни и замечают ее развитие уже на поздних стадиях. Бывает, что один глаз поражен катарактой, а другой нет, но этому придают значение слишком поздно. В основном, встречается возрастная катаракта, но бывает еще травматическая и врожденная. Важно, как говорится, диагностировать проблему на раннем этапе. Проверять зрение нужно в любом возрасте, даже если нет никаких проблем со зрением, а когда человеку исполняется 40 лет, визиты к специалисту должны стать регулярными.

Необходимо ли лечить катаракту?

- Обязательно! На начальных этапах могут помочь различные капли, которые, правда, не столько лечат, сколько "замораживают" процесс ее развития. Зрение ухудшается у каждого с разной скоростью, но без лечения в большинстве случаев хрусталик быстро теряет прозрачность. Это - необратимый процесс, и вернуть хрусталику прозрачность при помощи лекарств невозможно.

Значит, надо оперироваться? В чем заключается хирургическое лечение катаракты?

- Золотой стандарт лечения катаракты - замена хрусталика. Существует много разновидностей хирургических операций, но суть всех сводится к удалению помутневшего хрусталика и замене его на искусственный. Еще несколько лет назад считалось, что для операции необходимо дождаться окончательного созревания катаракты. Однако сейчас технологии шагнули так далеко, что операцию можно делать на любой стадии заболевания. И советую проводить ее как можно раньше. Ведь при этом уменьшается опасность осложнений.

В клинике мы выполняем разные виды операции на европейском уровне. Операции по удалению катаракты претерпели серьезные изменения. Самым щадящим и безопасным на сегодня признан метод ультразвуковой факоэмульсификации. Хрусталик размягчается лазером и получившаяся в результате "эмульсия" удаляется через крошечный прокол. Через него же в свернутом виде вводится эластичный искусственный хрусталик. Линза распрямляется и занимает естественное положение. Операция выполняется амбулаторно, при местной анестезии, без наложения швов.

Факоэмульсификация - настолько совершенная операция, что риск осложнений даже в самых сложных ситуациях практически исключен. Операция абсолютно безболезненна, зачастую выполняется, как я уже сказала, амбулаторно, под местной капельной анестезией и занимает не более десяти минут. Пациенты начинают видеть уже на операционном столе, и после процедуры по замене хрусталика им не требуется постельный режим и пребывание в стационаре. Через 1-2 часа после операции пациент уже покидает клинику. У большинства прооперированных уже в первый день полностью восстанавливается зрение.

Есть также другие разновидности операций, такие, как например, тоннельная экстракция катаракты, при которой операция проходит немного дольше, но это тоже очень эффективный метод. Раньше мы выполняли экстракапсулярную экстракцию катаракты, при которой производится разрез и, соответственно, это большее вмешательство. Если раньше мы делали операции только после того, как человек практически полностью переставал видеть, то сейчас такие операции стали более безопасными и их можно делать при 50% зрения, когда зрение ухудшается и человек чувствует себя дискомфортно во время нахождения на улице или дома.

Есть ли какой-то возрастной предел таких операций?

- Максимального предела возраста, при котором нельзя делать ультразвуковую факоэмульсификацию, не существует. Единственное, на что мы обращаем внимание, так это смотрим общий анализ крови, мочи, кровь на сахар, ЭКГ, делаем рентген легких и нормализуем давление. Операция выполняется, повторяю, без наркоза.

Бытует мнение, что катаракта - это возрастное ухудшение зрение?

- Это заболевание возникает практически у всех, поскольку является, по сути, естественным процессом старения вещества хрусталика. Но проявляется у всех в разном возрасте. Когда зрение ухудшается, это означает, что нарастают минусы. В таком случае, в основном, мы говорим о катаракте, она даёт минусовое зрение. Но, естественно, после тщательного обследования.

Причинами, ускоряющими этот процесс, могут стать химическое воздействие - отравления токсичными веществами, воздействие медикаментов, химиотерапия, курение. А также перенесенные глазные и общие заболевания - травмы глаза, внутриглазные воспалительные заболевания, вирусные инфекции, сахарный диабет, заболевания крови и другие. Ультрафиолет тоже негативно воздействует на вещество хрусталика.

Что посоветуете в качестве профилактики?

- Зрение – один из самых важных органов чувств, поэтому о нем надо заботиться. Не давать большую нагрузку на глаза при использовании гаджетов. Для профилактики ухудшения зрения необходимо принимать больше витаминов, есть фрукты и овощи, следить за правильным питанием и своим весом. Больше гулять на свежем воздухе, минимально два часа в день. Из мер профилактики также рекомендую витаминные, сосудорасширяющие капли. Все это поможет задержать развитие катаракты.